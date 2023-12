Nei giorni scorsi, il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore allo Sport Bruno Galli hanno premiato gli atleti dell’ASD Italian Sup League di Bellaria Igea Marina per i loro successi nel 2023. L’associazione sportiva si è distinta per la vittoria del Campionato italiano a squadre e per i suoi otto campioni italiani di categoria. Inoltre, ha conquistato il titolo di campionessa assoluta e il riconoscimento come la squadra agonistica più giovane e numerosa della città.