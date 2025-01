Gli eventi del fine settimana a San Marino 

San Marino, 27 giugno 2024 – Gli eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di giugno.

Tour de France 2024, Tappa 1 – Passaggio a San Marino – 29 giugno

Il Tour de France 2024, edizione numero 111, avrà inizio il 29 giugno per la prima volta in Italia. La Tappa 1 partirà da Firenze e dopo 205 chilometri terminerà a Rimini con sette salite impegnative ed un passaggio a San Marino. Nel pomeriggio i ciclisti faranno il loro ingresso in Repubblica dal confine di Chiesanuova in direzione Città di San Marino per poi proseguire verso Rimini. La tappa Firenze-Rimini è particolarmente lunga, il tratto sammarinese è quello compreso tra il 168esimo e il 190esimo chilometro e prevede, all’altezza di Porta San Francesco in Centro Storico il traguardo del Gran Premio della Montagna. In Piazzale Lo Stradone sarà presente un maxischermo che trasmetterà le immagini della tappa dalla partenza all’arrivo. In occasione del passaggio del Tour de France a San Marino le Torri saranno illuminate di giallo. Il 29 giugno le strade interessate dal passaggio del Tour saranno chiuse al traffico veicolare come specificato nell’Ordinanza N. 89/2024.

Info: www.letouritalia.it/tappe/tappa-1

International Day of Yoga – 28 giugno

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito ufficialmente nel 2014 l’International Day of Yoga, con il sostegno di 175 Paesi Membri, tra cui anche la Repubblica di San Marino. L’evento a San Marino si svolgerà a Campo Bruno Reffi e avrà inizio alle 17.30 con l’inaugurazione e i saluti istituzionali mentre alle 18.00 si proseguirà con le pratiche di introduzione allo yoga per adulti – Protocollo Comune dello Yoga e in contemporanea pratica yoga per bambini. Alle 19.30 saluti e brindisi di fine pratica. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la palestra della Scuola Elementare La Quercia di Murata, Via Erviano 34, Murata. I partecipanti dovranno essere muniti di tappetino personale e acqua.

Info: [email protected]

Festa del Castello di Domagnano – fino al 30 giugno

Nelle giornate dal 27 al 30 giugno si svolgerà la tradizionale festa del Castello di Domagnano. Un ricco programma con musica, giochi per “bambini” di ogni età, salotto letterario, stand gastronomici. Novità 2024, venerdì 28 giugno, i “Giochi di El Viro” – 1° edizione. Torneo a squadre di giochi di strada con prove di abilità, destrezza ed intelletto. Dalle 20:00 DJ set. Sabato 29 giugno, musica anni 80-90 dal vivo e dj set. Domenica 30 giugno, orchestra Daniela Cavanna, per la prima volta a San Marino!

Piazza Filippo da Sterpeto e parco Don Elviro, Domagnano

Programma completo: ProgrammaFesta2024

Info: [email protected]

Festa del Castello di Acquaviva – fino al 30 giugno

Tradizionale festa popolare con musica, spettacoli, giochi per bambini e stand gastronomici. Piazzale Cava della Fonte

Info: www.facebook.com/giuntacastello.diacquaviva

Grandi Mostre a San Marino

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo, ecclettismo e circolarità.

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Info: 0549 909421 – [email protected] – sanmarinoartecultura.com

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 3 settembre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo. Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: qui

Domenico Maria Belzoppi – fino al 30 giugno

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Orari e biglietti: info qui

Relazioni di pace – Francobolli e Monete – fino al 31 agosto

Un percorso che, partendo dai primi francobolli brasiliani del 1843, presenta una selezione di valori filatelici antichi e recenti del paese del Sud America mostrandone storia, bellezze naturali e artistico architettoniche, personaggi. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico

La mostra è gratuita, l’ingresso al Museo del Francobollo e della Moneta è a pagamento

Orari e biglietti: info qui

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ai nuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano



Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com

La Titanica in Giallo – fino al 29 giugno

L’esposizione celebra lo storico passaggio della prima tappa del Tour de France sul territorio sammarinese ed è un’occasione unica per ripercorrere la storia del ciclismo attraverso biciclette d’epoca, abbigliamento, documenti e testimonianze di grandi campioni.

Palazzo Graziani, Centro Storico

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Ingresso libero

Info: www.latitanica.org/la-mostra