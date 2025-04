Gli eventi del fine settimana a San Marino

San Marino, 11 luglio 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di luglio.

Symbol Remember – 13 luglio

Sabato 13 luglio l’evento per ricordare e rivivere le serate della mitica discoteca Symbol: a Campo Bruno Reffi torna

Symbol Remember. La serata avrà inizio alle 20.00 con l’aperitivo seguito dalla cena di gala mentre alle 23.00 tornerà

l’atmosfera del Symbol per rivivere le notti magiche della celebre discoteca con tanti ospiti e sorprese.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico

Ingresso con cena: ore 20.00

Ingresso dopo cena: ore 23.00

Info e prenotazioni: 335 7247174

www.facebook.com/symbolclubrsm

Castellaccio Vibra Musica / Duo Saxophonie – 13 luglio

Il primo appuntamento della rassegna Castellaccio Vibra Musica è per sabato 13 luglio alle 18.30 a Castellaccio di

Fiorentino con Duo Saxophonie – Origini e identità. Christian Summa e Tommaso Rocchetti (sassofoni).

Castellaccio – Via Monte Seghizzo, Fiorentino

Ingresso gratuito

Info: Giunta di Castello di Fiorentino – fiorentino@giuntadicastello.sm – 366 3315551

Ass. Camerata del Titano – cameratatitano@omniway.sm – 337 1008856

Macinare Cultura / La fisarmonica di Simone Zanchini – 14 luglio

Immerso nel lussureggiante scenario dei Mulini di Canepa si terrà il concerto “Quasi acustico” di Simone Zanchini,

fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale.

L’appuntamento è promosso nell’ambito del progetto Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna, finalizzato a valorizzare i Mulini Storici della regione Emilia-Romagna ospitando spettacoli teatrali, di danza e concerti, all’insegna di un turismo “lento” e sostenibile.

Al termine dello spettacolo degustazione di prodotti a Km0.

Mulini di Canepa, Strada Rivo dei Faggeti

Sarà a disposizione un servizio navetta che partirà alle 16.45 da Piazza Capicchioni (Santa Mustiola)

Ore 18.00. Ingresso € 5,00 – posti limitati

Info e prenotazioni: Tel. 0549 882452 – info.istituticulturali @pa.sm

Armonie! / Piano Time – Concerto con Orchestra – 14 luglio

Apre la programmazione della rassegna Armonie! Musica Classica nel Centro Storico di Borgo Maggiore Piano Time

Concerto con Orchestra al Teatro Concordia.

Guest star M° Francesco Libetta. Luca Chaindotto, Aidan Higgs, Giovanni Mascia – piano.

Orchestra Camerata del Titano di San Marino.

Teatro Concordia, Borgo Maggiore.

Ore 21.15. Ingresso gratuito

Info: cameratatitano@omniway.sm – 337 1008856

Incontro con l’artista e scrittore Cristian Bellini – 12 luglio

Nel corso della serata, organizzata e promossa dal Centro Sociale di Dogana e dalla Giunta di Castello di Serravalle, verrà presentato il saggio di Cristian Bellini “L’arte non serve a niente se non la conosci a fondo! Come trasformare la tua casa in una galleria d’arte”. L’autore dialogherà con la libraia Alice Spagnoli e la dott.ssa Simona Gobbi (Operatrice olistica ed esperta in Beni Culturali).

Bibliobaita presso Parco Laiala, Serravalle.

In caso di maltempo la serata si terrà presso il Centro Sociale di Dogana

Ore 21.00. Ingresso gratuito.

Info: Tel. 0549 885518

Grandi Mostre a San Marino

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 3 settembre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica

Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di

Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo.

Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il

panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo,

ecclettismo e circolarità.

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Info: 0549 909421 – segreteria.istruzione@gov.sm – sanmarinoartecultura.com

Domenico Maria Belzoppi – fino al 6 settembre

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita

sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo

Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240419_Domenico_Maria_Belzoppi.html

Relazioni di pace – Francobolli e Monete – fino al 31 agosto

Un percorso espositivo che, partendo dai primi francobolli brasiliani del 1843, presenta una selezione di valori filatelici antichi e recenti del paese del Sud America mostrandone storia, bellezze naturali e artistico architettoniche, personaggi.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso al Museo del Francobollo e della Moneta è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240517_Mostra_MFM_Kobra.html

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In

esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ai nuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano

Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com