Gli eventi del fine settimana a San Marino

San Marino, 18 luglio 2024 – Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di luglio.

Nostalgia 90! – 19 luglio

Lo spettacolo dance anni ’90 più famoso in Italia, con più di 250 spettacoli ogni anno, fa tappa a San Marino presso

l’Area Eventi all’aperto del Multieventi Sport Domus.

Un dj set esplosivo per tuffarsi nel magico e indimenticabile mondo degli anni ’90 con ballerine, performer ed effetti

speciali.

Area eventi all’aperto presso Multieventi Sport Domus, Serravalle

Aperture cancelli e Dj set dalle ore 19.00. Area food all’interno

Info: 389 9456402

Biglietti: In vendita su Ticketone e presso punti vendita abilitati. Biglietti acquistabili in loco la sera dell’evento.

Copertina – 19 luglio

Il cinema prende vita a Campo Bruno Reffi per la 5^ edizione della rassegna Copertina. In programma la proiezione del film Sing 2. Film, coreografie, live performance e magia.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico

Apertura cancelli e stand gastronomici dalle ore 19.00 – Proiezione Film alle 20.45

Ingresso gratuito per bimbi fino ai 5 anni compiuti.

Biglietti: € 7,00 adulti / € 5,00 ridotti (dai 6 ai 14 anni)

Info e biglietti: www.sanmarinowelcome.com/copertina-2024

Concerto in Piazzetta della Banda Militare – 19 luglio

Tradizionale concerto estivo della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta.

Piazzetta Titano

Ore 21.15. Ingresso gratuito

Info: www.bandamilitaresanmarino.org

Recital Pianistico – 19 luglio

A cura M° Giuseppe Albanese. Musiche di J.S. Bach, L.v.Beethoven, F. Chopin, F. Liszt

Teatro Concordia, Borgo Maggiore

Ore 18.30. Ingresso gratuito

Info: cameratatitano@omniway.sm – 337 1008856

Mr. Rain in Tour 2024– 20 luglio

San Marino Music Festival presenta: Mr.Rain in concerto! Il tour del celebre rapper fa tappa a San Marino con un

imperdibile concerto.

Area eventi all’aperto presso Multieventi Sport Domus, Serravalle

Apertura cancelli dalle ore 18.00 – Inizio concerto alle ore 21.00

Servizio navetta disponibile. Per info servizio: www.sanmarinomusicfestival.com Tel. 339 4305989

Info: info@sanmarinomusicfestival.com Tel. 333 7846250

Biglietti: a partire da € 35,00 + costi di prevendita

In vendita su: TicketSms, Ticketone e punti vendita Ticketone abilitati

Biglietti acquistabili in loco a partire dalle ore 18.00

Cena Tramonto & Show – 20 luglio

5^ edizione di Cena Tramonto & Show, l’appuntamento che coniuga la buona tavola alla buona musica, immersi nel

tramonto unico da Campo Bruno Reffi e ballando a perdifiato sotto le stelle.

Videojay Franco Boni, Vocalist Franz Collini, Cena by Osteria Da Giulio.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico

Ingresso cena: dalle ore 20.00. Ingresso dopo cena: dalle ore 21.30

Il servizio funivia rimarrà attivo fino alle ore 2.00

Info e prenotazioni: 335 733799

Programma, menu e prezzi: www.fun4all.it

Momentanei_Riflessi per probabili vedute – 20 luglio

L’ultimo incontro del progetto Piccolo Tour, proposto dall’Associazione Sammarinese Artisti ASART, si terrà il 20 luglio dalle 10.30 alle 13.00 al Museo di Stato. Durante l’incontro, aperto a tutti, i partecipanti verranno invitati a catturare, tramite specchi convessi, inaspettate immagini riflesse.

Museo di Stato, Centro Storico

Dalle ore 10.30 alle 13.00.

Per i partecipanti l’ingresso al Museo è libero tra le 10.30 e 13.00

Info e prenotazioni: 333 8485460

Accordion Concert Ensemble – 20 luglio

Secondo appuntamento della rassegna Armonie!Musica Classica nel Centro Storico di Borgo Maggiore con Accordion Concert Ensemble al Teatro Concordia.

A cura e con Sergio Scappini e Paolo Vignani.

Teatro Concordia, Borgo Maggiore

Ore 21.15. Ingresso gratuito

Info: cameratatitano@omniway.sm – 337 1008856

Grandi Mostre a San Marino

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 3 settembre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo.

Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero – Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il

panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo,

ecclettismo e circolarità.

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Info: 0549 909421 – segreteria.istruzione@gov.sm – sanmarinoartecultura.com

Domenico Maria Belzoppi – fino al 6 settembre

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita

sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo

Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240419_Domenico_Maria_Belzoppi.html

Relazioni di pace – Francobolli e Monete – fino al 31 agosto

Un percorso espositivo che, partendo dai primi francobolli brasiliani del 1843, presenta una selezione di valori filatelici antichi e recenti del paese del Sud America mostrandone storia, bellezze naturali e artistico architettoniche, personaggi.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso al Museo del Francobollo e della Moneta è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240517_Mostra_MFM_Kobra.html

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In

esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ai nuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano

Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com