Gli eventi del fine settimana a San Marino

San Marino, 25 luglio 2024 – Gli eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di luglio.

Castellaccio Vibra Musica 2024 – 25 luglio

Secondo appuntamento della rassegna con il concerto Canzoni d’Amore, fra poesia e musica, dai trovatori ai cantautori.

Valentina Mazza (voce) – Stefano Dionigi (piano)

Castellaccio, Via Monte Seghizzo – Fiorentino

Ore 18.30

Ingresso gratuito

Info: 337 1008856 – [email protected]

Giornate Medioevali – 26-28 luglio

27° edizione di Giornate Medioevali: dal 26 al 28 luglio San Marino si immergerà nell’Età di Mezzo. Tre giorni di spettacoli

e rievocazioni storiche per vivere il Centro Storico di San Marino alla maniera del tempo antico. Il Centro Storico si

trasformerà in un suggestivo teatro dove grandi e piccini potranno tuffarsi nel passato ed incontrare affascinanti quadri

di vita medioevale vivendo luoghi originali ed esperienze singolari, scoprendo una realtà storica unica e suggestiva, ricca di significative testimonianze culturali.

Centro Storico – Città di San Marino

Dalle 16.30 alle 23.30

Info: [email protected] – www.giornatemedioevali.com

Il Raduno – San Marino Tolkien Fest – 26-28 luglio

Torna l’evento che è magia, gioco, cultura e divertimento: l’universo delle opere dello scrittore J.R.R. Tolkien prenderà vita attraverso conferenze, panel internazionali con studiosi e appassionati.

Podere Lesignano – Serravalle

Venerdì dalle 15.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 24.00

Info: [email protected] – https://radunotolkienfest.com/

Festa del Castello di Fiorentino – 27 e 28 luglio

Tradizionale festa popolare con musica, spettacoli, giochi per bambini e stand gastronomici.

Piazza XII Ottobre – Fiorentino

Info: https://www.facebook.com/giuntadicastellodifiorentino

Alba sul Monte…in concerto – 28 luglio

2 Violins è il concerto di apertura della rassegna che propone concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti

dell’Arciprete. Interpreti: Celeste Di Meo e Gaia Sbeghen. Musiche di: L Spohr, H. Wieniawski, E. Ysaÿe. Un programma dall’alto valore, tecnico, virtuosistico, spettacolare con in programma brani classici del grande repertorio.

Orti dell’Arciprete c/o Basilica del Santo, Centro Storico – Città di San Marino

Ore 6.00

Ingresso € 5,00

Info: 337 1008856 – [email protected]

Grandi Mostre a San Marino

Mostra Personale dell’Artista Eduardo Kobra – fino al 3 settembre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo.

Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html

Transavanguardia. La vitalità nel contemporaneo – fino al 22 settembre

La mostra è dedicata alla Transavanguardia, movimento artistico che alla fine degli anni Settanta ha rivoluzionato il

panorama dell’arte italiana, dimostrandosi ancora oggi di grande attualità con tematiche legate a nomadismo,

ecclettismo e circolarità.

Palazzo Sums – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Biglietti

Intero: € 8,00

Ridotto: € 4,00

Info: 0549 909421 – [email protected] – sanmarinoartecultura.com

Domenico Maria Belzoppi – fino al 6 settembre

L’intricata parabola politica e umana di Domenico Maria Belzoppi, personaggio di spicco lungo un trentennio di vita

sammarinese, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza della Repubblica e nella concessione del diritto di asilo ai patrioti italiani del Risorgimento, cinque volte Capitano Reggente e tra i protagonisti del cosiddetto “Scampo

Garibaldino”.

Palazzo Pubblico, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso a Palazzo Pubblico è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240419_Domenico_Maria_Belzoppi.html

Relazioni di pace – Francobolli e Monete – fino al 31 agosto

Un percorso espositivo che, partendo dai primi francobolli brasiliani del 1843, presenta una selezione di valori filatelici antichi e recenti del paese del Sud America mostrandone storia, bellezze naturali e artistico architettoniche, personaggi.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino

La mostra è gratuita, l’ingresso al Museo del Francobollo e della Moneta è a pagamento

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240517_Mostra_MFM_Kobra.html

Viaggio nell’arte a 360° – fino al 9 settembre

Una grande mostra che si snoda a partire da tempi e spazi antichi e lontani, fino a raggiungere i giorni nostri. In

esposizione opere e oggetti delle più varie epoche e luoghi fino ad arrivare ai grandi nomi dell’arte contemporanea e ai nuovi fotografi emergenti.

Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano

Dal lunedì al sabato: 10.00-19.00

Ingresso libero su prenotazione

Info: www.lamaisondelapetitesara.com

Solo di Luoghi. Dimensioni Soggettive del Territorio – dal 27 luglio al 18 agosto

Sabato 27 luglio 2024 alle ore 18.00 verrà inaugurata a Palazzo Graziani la mostra fotografica Solo di Luoghi. Dimensioni Soggettive del Territorio. In esposizione otto serie di fotografie sul territorio, inteso come luogo fisico, sociale e, per alcuni intimo. Un’espressione corale per immagini, realizzata da otto tra i partecipanti al progetto Spazio d’Azione Visuale. Gli autori delle serie di fotografie in mostra sono Michele Astolfi, Laura Conti, Anna Lisa Gasperoni, Fabrizio Giardi, Marco Guidi, Nina Macina, Gionata Santi, Fulvio Zambianchi.

Palazzo Graziani – Città di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-18.00

Ingresso libero