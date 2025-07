Gli eventi del weekend a Misano Adriatico

Misano Adriatico, 17 luglio 2025 – Musica, intrattenimento e sport saranno gli ingredienti principali del weekend a Misano Adriatico.

Domani sera alle 21:30, nell’ambito della rassegna musicale Friday Night, sul palco di Piazza della Repubblica sarà protagonista la musica dance dei Qluedo. Al Parco del Sole appuntamento per tutte le famiglie con il Family Night, mentre in Piazzale Colombo a Portoverde, Vittorio Setti racconterà il suo giro del mondo in barca a vela, intervistato da Carla Aghito dell’Associazione per la Difesa del Mare.

Sabato, alle 21:30, in Piazza della Repubblica, torna il Varietà della Fist Animazione, mentre domenica, al Parco del Sole di Misano Brasile, andrà in scena il consueto appuntamento “A tutto ballo” con i maestri Andrea e Nicole.

Infine, da venerdì a domenica, Misano World Circuit ospita le gare della Sprint Cup del GT World Challenge, campionato automobilistico che vede al via Valentino Rossi.

Comune di Misano Adriatico