Gli eventi del weekend a Misano Adriatico

Misano Adriatico, 19 giugno 2024 – Sono previsti appuntamenti dedicati alla storia locale, ma anche tanta animazione e mercatini nel palinsesto di eventi del fine settimana A Misano Adriatico.

Venerdì 21 giugno alle 21:00, in Piazzale Colombo, è in programma “Portoverde e dintorni”, una serata di testimonianze sulle origini di Portoverde e del territorio di Misano.

È dedicato alla storia di Misano anche l’incontro di approfondimento “Santamonica: l’aeroporto fantasma” che si terrà sabato 22 giugno, alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale di Misano Adriatico, con l’organizzazione dell’Associazione Nazionale Faleristica.

Trattando un interessante argomento di storia locale inscritto nella storia più ampia della Seconda Guerra Mondiale, i relatori Pierpaolo Maglio e Giovanni Bilancioni spiegheranno le ragioni e le circostanze nelle quali venne costruito, utilizzato ed in seguito abbandonato un aeroporto militare strategicamente importante, situato nella zona dell’attuale circuito motociclistico Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’iniziativa fa parte del progetto “Gotica 80”, per gli 80 anni del passaggio della linea Gotica in provincia di Rimini.

Non mancherà l’intrattenimento firmato da First Animazione. Venerdì 21 giugno, alle 21:30, è in programma il Mini Talent Show al Parco del Sole di Misano Brasile, sabato 22 giugno, alle 21:30, andrà in scena il Varietà in Piazza Repubblica e domenica, alle 22:00, il Welcome Show. Sempre domenica, alle 21:30, al Parco del Sole, si balla con i maestri Andrea e Nicole.

Numerosi, infine, gli appuntamenti per gli amanti dei mercatini: quello dell’artigianato artistico, in programma domani sera a Misano Centro dalle 19:00, quello del “fai da te”, che si terrà sabato in Piazza Repubblica e poi domenica al Parco del Sole e in Via dei Platani; infine, la Portovida a Portoverde, sabato dalle 18:00.

Comune di Misano Adriatico