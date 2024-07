Oggi a Rimini

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘La signora della porta accanto’ di François Truffaut

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione Melissa Aldana in concerto

Alle 21 in piazza del mercato a Cattolica il concerto ‘La Bottega delle Voci’

Alle 21,30 al teatro aperto di Poggio Berni Frank McComb in concerto