Gli eventi e le attrazioni del weekend a Misano Adriatico

Misano Adriatico, 31 luglio 2025 – Musica, spettacolo e la grande novità del Dinner in The Sky sono gli ingredienti per vivere il primo weekend di agosto a Misano Adriatico.

Dal 1° al 4 agosto arriva per la prima volta in Piazzale Venezia a Misano la spettacolare cena su una terrazza sospesa in cielo. L’attrazione unisce il gusto dell’alta cucina al brivido dell’altezza, con affaccio diretto sulla spiaggia e vista panoramica che spazia dal litorale di Misano fino al Monte San Bartolo. La proposta gastronomica sarà curata da alcuni tra i migliori chef del territorio.

Nell’ambito della rassegna musicale “Friday Night” domani sera saliranno sul palco di Piazza della Repubblica i Joe Dibrutto, pronti a far ballare il pubblico con il loro repertorio di musica dance.

Sempre domani, al Parco del Sole di Misano Brasile appuntamento dedicato alle famiglie con il Family Night, mentre a Portoverde, in Piazzale Colombo, l’Associazione per la difesa del mare propone “L’arte di amarsi”, una serata di approfondimento dedicata alla coppia e alla sua evoluzione di fronte ai cambiamenti di costume e tecnologici in atto.

Sabato alle 21:30, in Piazza della Repubblica andrà in scena il tradizionale Varietà della First Animazione, mentre domenica, al Parco del Sole, torna l’appuntamento con “A tutto ballo”.

Infine, al Misano World Circuit, moto in pista per la Coppa Italia FMI.

Comune di Misano Adriatico