GLI EVENTI IN PROGRAMMA A MISANO FINO A DOMENICA

Misano Adriatico, 7 agosto 2024 – In attesa del Ferragosto, Misano Adriatico si tuffa nel weekend con il suo consueto programma di eventi musicali, culturali e dedicati ai più piccoli.

Domani sera torna, nella Chiesa dell’Immacolata in Piazza della Repubblica (ore 21:00), la rassegna “La bellezza ritrovata”, che vedrà protagonista Johnny Farabegoli con una conferenza sull’Arte Sacra del territorio

Alle 21:30, a Villaggio Argentina, appuntamento per i più piccoli e non solo con Pane, Burro e Burattini. LaGru Teatro porterà in scena “Supereroi da commedia”.

In Piazzale Colombo a Portoverde, torna la musica di “Note d’Estate”. Sul palco, i Limbo Tree porteranno le sonorità giamaicane, partendo dalle melodie vocali dei rasta, passando attraverso il canto di protesta dei rude boys per tracciare una rotta che va’ da Harry Belafonte a Bob Marley.

Sempre a Portoverde, venerdì alle 21:00, appuntamento letterario con la Mauro Pecchenino che presenterà il suo ultimo romanzo “Blues Baldacc”.

Venerdì debutta anche Friday night, la serie di concerti in programma in Piazza della Repubblica nei venerdì d’agosto. Primo appuntamento con i Killer Queen, una delle più quotate tribune band dei leggendari Queen che da quasi 30 anni porta in tutta Italia e anche all’estero il proprio omaggio alla rock band britannica (ore 21:30).

Al Parco del Sole di Misano Brasile spazio al Mini Talent Show firmato da First Animazione, che sabato sera, alle 21:30, proporrà anche il Varietà in Piazza della Repubblica.

Domenica alle 21:30, al Parco del Sole, tradizionale appuntamento con i maestri di ballo Andrea e Nicole, mentre alle 22:00 tornerà il Welcome Show in Piazza della Repubblica.

Al programma settimanale si aggiungono i numerosi mercatini in programma in varie location della zona mare (programma completo su visitmisano.it).

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico