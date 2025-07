Gli eventi nel weekend a Rimini

Oggi a Rimini

Dalle 10 a piazzale Boscovich ‘Warner Bros. Discovery celebration tour Italia’

Dalle 11 alle Befane ‘Pokémon. Gioca e scambia’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio ‘Roger Waters. This is not a drill. Live From Prague’

Alle 17 in piazzale Kennedy raduno per la parata del Summer pride

Dalle 18 alla Beach arena serata con ospite Peggy Gou

Dalle 20 al teatro Galli serata finale del Concorso Rudolf Noureev con ospiti Salvatore Manzo e Claudia D’Antonio

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini talk con Pierfrancesco Pacoda e Micaela Zanni, dj Meo

Alle 21 all’area Settebello Lorenzo Semprini & The False Prophets live

Alle 21 al Parco degli artisti Creedence Clearwater Revived con Johnny Guitar Williamson

Alle 21 a Torre Pedrera la Festa della trebbiatura

Alle 21 alla Serra Cento Fiori ‘Fiesta cubana’ con Sergio Masula e Son de Amigos

Alle 18 a villa Lodi Fè a Riccione inaugura la mostra ‘Quando la scultura diventa pittura’ di Marcella Marri

Alle 21,30 a piazzale Ceccarini Billy Cobham

Alle 21,30 in piazzale Fontanelle tributo a Lucio Dalla

Dalle 23 al Cocoricò serata con Loco Dice, Syreeta, Rebekah

Alle 21,30 in piazza della Repubblica a Misano lo spettacolo Varietà

Dalle 23 al Byblos di Misano serata “Balla coi miti” con i dj Enrico il Pazzo e Andrea T

Alle 21 all’Arena della regina di Cattolica Francesco Gabbani

Alle 21,30 al castello di Coriano concerto ‘Classica for dummies’ con la Microband

Alle 21 al Beky Bay di Igea Afterhours

Alle 21 alla Collegiata di Verucchio ‘Eugenio in via di gioia’

Dalle 19 al teatro aperto di Poggio Berni Ugo Crepa e Dutch Nazari live

Alle 22 in piazza Dante a San Leo ‘Fare o non fare, non c’è provare’ con l’ Orchestra del Campus nazionale dei Licei musicali

Domenica a Rimini

Alle 20 al cinema Tiberio ‘Roger Waters. This is not a drill. Live From Prague’

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini concerto della Maxmaber Orkestar

Alle 21 a San Giuliano mare ‘Baia Summer Festival’

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Berlino, estate ’42’ di Andreas Dresen

Alle 5,30 sulla spiaggia di piazzale San Martino a Riccione La Niña

Alle 21 in piazzale Ceccarini a Riccione i Patagarri

Alle 21,30 all’arena Roma di Igea lo spettacolo ‘Il ritorno del Sultano’