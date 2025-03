Gli specialisti del ginocchio a convegno al Grand Hotel di Rimini

Medici ed esperti a confronto al Grand Hotel di Rimini sulle lesioni al ginocchio negli sportivi di élite in un congresso accreditato dal Ministero della Salute. L’organizzatore dottor Marco Fravisini: “Argomento affascinante e complesso, che richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato: saranno con noi specialisti ortopedici, fisiatri, fisioterapisti e riabilitatori sportivi”

Qualche decina di specialisti provenienti da gran parte dello Stivale a confronto sul trattamento delle lesioni del ginocchio negli sportivi di élite. E’ questo l’argomento 2024 dell’annuale appuntamento di approfondimento sul tema della chirugia del ginocchio organizzato dal dottor Marco Fravisini (Ospedali Privati Sol et Salus e Villa Maria di Rimini) nonché delegato regionale della Siagascot, la Società Italiana Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche, responsabile scientifico dell’evento insieme al dottor Alberto Grassi

Un Congresso in programma nell’intera giornata di sabato 30 novembre nella sala congressi del Grand Hotel di Rimini, accreditato dal Ministero della Salute e patrocinato dall’Ordine dei Medici.

“Le lesioni del ginocchio negli sportivi di élite sono un argomento affascinante e complesso, che richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato” spiega il dottor Marco Fravisini, che proprio per tale ragione ha convocato a Rimini una platea di esperti: saranno infatti presenti specialisti ortopedici, fisiatri, fisioterapisti e riabilitatori sportivi per capire al meglio il tipo di lesioni, come prevenirle o curarle per riportare un atleta al ritorno all’attività.

“A causa dell’intensità e della frequenza degli allenamenti e delle competizioni, le lesioni al ginocchio sono frequenti e riguardano eventi traumatici come la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco o processi degenerativi o di over-use come tendiniti o lesioni della cartilagine. Per gestire al meglio queste patologie sono fondamentali la diagnosi e la valutazione clinica e strumentale, la scelta tra trattamenti chirurgici e conservativi, la riabilitazione post-chirurgica e adeguati programmi di ritorno allo sport. La strategia terapeutica si avvale di un team di prefessionisti tra cui medici, fisioterapisti, preparatori atletici e psicologi sportivi per garantire un recupero completo e un ritorno alle competizioni in sicurezza” concludono i due responsabili scientifici Fravisini e Grassi.

Per qualsiasi informazione: Marco Fravisini (3396665335)