Gli ultimi aggiornamenti sulla pioggia in arrivo … di Zaffagnini Matteo

Prime piogge sull’alto Appennino già in atto, intensificazione dei fenomeni nella notte e nella mattinata di domani mattina. Giornata di domenica con ombrello a portata di mano quindi, fenomeni in mattinata in risalita da Sud Ovest su buona parte della regione. Nel pomeriggio piogge meno presenti e più sparse, continueranno con più probabilità su Romagna/Emilia orientale.