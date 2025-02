Gli Under 22 ripartono dal Murata. Simone Gasperoni: “Loro forti, ma ci siamo preparati bene”

Per gli Under 22 si avvicina il momento del ritorno in campo. Il campionato fa doppia cifra e – in occasione della giornata numero 10 – mister Cecchetti ed i suoi ragazzi sono chiamati alla prova Murata. Come fa sapere Simone Gasperoni, la preparazione a questo impegno è stata certosina, oltre che caratterizzata da un plus di adrenalina derivante dalle imprese della Nazionale: “Durante questa sosta abbiamo lavorato con intensità e concentrazione. Chiaramente sia io che mi miei compagni abbiamo partecipato alla grande gioia che ci hanno regalato i ragazzi della Nazionale, e ne abbiamo tratto grande carica. Speriamo di poter tradurre tutto questo in una grande prestazione, domenica. Il valore delle pause? Secondo me fanno molto bene. Ci aiutano a focalizzarci meglio su alcuni dettagli e sugli aspetti individuali del lavoro in allenamento. Di conseguenza, si arriva più preparati alla partita successiva.”

Di fronte, domenica, un avversario che non sta vivendo il suo periodo migliore e che quindi giocherà con grande voglia di riscatto. “Sappiamo che il Murata è una squadra forte, dotata di grande tecnica e in grado di imprimere molta intensità alle partite – il parere di Gasperoni – L’attenzione dovrà essere massimale. Ci siamo preparati bene e siamo pronti ad affrontare i Bianconeri. Al momento la nostra strada è partita un po’ in salita, ma ci stiamo riprendendo; in ogni caso, siamo sempre stati consapevoli di lavorare bene, ovvero con i giusti principi. A livello personale mi sento bene e in crescita. Percepisco i progressi che io e i miei compagni stiamo facendo come singoli e come squadra. Perciò sono assolutamente fiducioso su questo percorso.”

Murata – San Marino Academy chiuderà il primo terzo della stagione regolare e si giocherà domenica a Fiorentino. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta streaming gratuita su Titani.TV.





