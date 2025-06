Golden Club Rimini: 7^ Pink Race Hit’s Summer apre la stagione estiva dei Runners

La 7^ Pink Race “Hit’s Summer”, Patrocinata del Comune di Rimini, organizzata dal Golden Club Rimini in collaborazione con il Comitato Turistico di Torre Pedrera, valevole per Golden Events 2025 è in programma venerdì 20 giugno a Torre Pedrera di Rimini.

La 7^ Pink Race, evento sportivo della Notte Rosa che quest’anno celebra la sua ventesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti simbolo dell’estate romagnola che apre ufficialmente la stagione estiva in Italia.

La Corsa della Notte Rosa “Hit’s Summer” sarà un esplosione di colori e musica di quest’evento sportivo dedicato al running. Alla console della Pink Race salirà DJ Christian che scandirà con la sua musica il ritmo ai runners coadiuvato dal vocalist Gilberto; la festa rosa continuerà con la musica live del Gruppo Sei Punto Zero.

La gara si svolgerà fra due ali di folla su un circuito di 4 chilometri, un giro o due giri per 4 o 8 chilometri, disegnati nello splendido lungomare del Parco Mare Nord e sul bagnasciuga dove sono presenti postazioni di animazione e musica.

Nella scorsa edizione, nella speciale classifica dei più a tema della Notte Rosa, si erano imposti la Lady Donatella Bossoni, Sup Maycol e il gruppo Super Cool mentre nella Pink Race di 8 chilometri avevano primeggiato il riccionese Nicholas Vanni e l’indigena Monia Corti.

RITROVO ORE 17.30 Bar Flambè via San Salvador 186 sul lungomare di Torre Pedrera

RITIRO ISCRIZIONI ANTICIPATE E NUOVE ISCRIZIONI dalle ore 18.00 alle 19.15

PARTENZA: ore 19.30

Tempo Massimo 1h 30’

PREMIAZIONI: saranno premiati i primi 5 gruppi, società, bar, hotel o quartieri più numerosi con almeno 10 iscritti.

PREMI SPECIALI: al partecipante, alla partecipante e al gruppo più a tema con la Festa della Notte Rosa

Il programma della 7^ Pink Race Hit’s Summer è on line sul sito www.goldenclubrimini.it