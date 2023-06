Golf. Colpaccio dei giovanissimi di San Marino a Modena

Si è disputata domenica 25 giugno la quinta tappa del torneo interregionale Saranno Famosi under 14 che ha visto la partecipazione di 38 giovanissimi atleti, su un campo, quello del Modena Golf & Country Club, tra i più difficili della regione.

La classifica generale maschile è stata vinta da Santinelli Alessio (81 colpi) del Riviera Golf di Cattolica che rafforza ulteriormente la testa della classifica under 12 maschile. Alle sue spalle, ad un colpo di distanza, si posiziona Leone Franchi (82) del San Marino Golf che aveva dominato tutta la gara fino all’ultima sfortunatissima buca dove, in un attimo di tensione, impiega ben quattro colpi in più del suo avversario per chiuderla mangiandosi così tutto il vantaggio accumulato.

Tra le ragazze ottimo secondo posto lordo under 12 per Giada Pelliccioni (93) dietro alla rivale diretta Sofia Petrosino (91) di Modena.

Nella classifica netta, vittoria del sammarinese Aron De Biagi con un incredibile 60 netto, splendido terzo posto per Anita Masini (66 netto) e ottimo settimo per Matilde Chiari (71 netto).

Grazie a questi risultati San Marino vince la tappa in casa dell’avversario diretto e rimane in testa al challenge Emilia Romagna – Marche con 600 punti seguita da Modena a 510.

Ora l’attenzione va alla due giorni del Campionato Italiano under 12 del prossimo 1 e 2 luglio in Piemonte dove si sono qualificati, su 144 posti disponibili, ben 7 ragazzi del San Marino Golf: Giada Pelliccioni, Anita Masini, Matilde Chiari, Leone Franchi, Sampad Bartoletti Stella, Aron De Biagi e Lorenzo Ferrari Fusaglia; quella della Serenissima sarà la terza delegazione più numerosa dopo i club di Modena e Padova-Montecchia con 8 atleti ciascuno.