Golf San Marino. Primo posto netto per la Sammarinese Caterina Dall’Olmo alla gara federale di Ferrara 

Ottimo risultato per l’atleta del Riviera golf di San Giovanni in Marignano , Caterina ha infatti ottenuto nella gara Federale 36 buche , il primo posto Netto e il quinto posto assoluto con un incredibile secondo giro stampando un +5 sopra il par, ottenendo il risultato migliore in carriera .

Campo quello di Ferrara in perfette condizioni ma estremamente complicato da affrontare .

Il risultati di questa atleta ad inizio stagione sono in progressivo miglioramento, e contribuiscono in modo positivo all’avvicinamento della più importante gara Nazionale U14 che si terrà a Luglio a Cervinia .