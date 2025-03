Il Rimini espugna il “Città di Gorgonzola” e sogna la Coppa Italia Serie C di calcio

Un guizzo di Cioffi nel finale regala ai romagnoli un successo prezioso: il ritorno si giocherà al Romeo Neri l’8 aprile

Il Rimini compie un passo importante verso la conquista della Coppa Italia Serie C superando la Giana Erminio per 1-0 nell’andata della finale, disputata allo stadio “Città di Gorgonzola”. Una vittoria di misura ma dal peso specifico enorme, maturata all’81’ grazie alla zampata vincente di Cioffi, bravo a concretizzare un contropiede letale. Con questo risultato, i biancorossi si preparano al match di ritorno, in programma martedì 8 aprile al Romeo Neri, con un vantaggio da difendere.

Primo tempo equilibrato, fiammate da entrambe le parti

La sfida parte con grande intensità e già al 6′ Parigi prova a rompere l’equilibrio, ma il suo tiro termina alto. Al 28′ il Rimini si fa vedere con Longobardi, che sfiora il bersaglio grosso. La reazione dei padroni di casa arriva subito: al 31′ Pinto va vicino al gol, ma Megelaitis salva sulla linea. La Giana Erminio insiste e al 35′ De Maria calcia a lato da posizione defilata. Sul finire del primo tempo, Mangiapoco si oppone a una conclusione pericolosa di Fiorini, mantenendo il punteggio sullo 0-0.

Cioffi decide il match nel finale

Nella ripresa i lombardi provano a spingere con Stuckler, ma Vitali si fa trovare pronto al 51′. Al 65′ l’incontro viene momentaneamente sospeso per un problema fisico dell’arbitro Turrini, sostituito dal quarto uomo Mattia Drigo. La pausa giova al Rimini, che torna in campo con maggiore lucidità e all’81’ trova il gol decisivo: Cioffi sfrutta un’azione di rimessa e con un destro preciso trafigge il portiere avversario. La Giana Erminio tenta il tutto per tutto e al 84′ De Maria va vicino al pareggio con un tiro da fuori, deviato in angolo. Gli otto minuti di recupero sono un assedio dei padroni di casa, ma la difesa romagnola resiste e porta a casa una vittoria fondamentale.

Con questo successo, il Rimini si avvicina al sogno della Coppa Italia di Serie C. Il verdetto finale arriverà martedì 8 aprile, quando i biancorossi potranno giocarsi il trofeo davanti al proprio pubblico.