Gradara si prepara a vivere quattro giorni di spettacoli e magia con “The Magic Castle”

Dal 3 al 6 agosto il borgo medievale di Gradara si trasformerà in un palcoscenico incantato per la nuova edizione di The Magic Castle, evento che ogni anno richiama famiglie, giovani e turisti alla scoperta di un mondo fantastico fatto di luci, colori e straordinarie performance artistiche.

Le mura antiche del borgo ospiteranno spettacoli a partire dalle ore 19.00 fino a tarda notte, animando i suggestivi vicoli con esibizioni di artisti internazionali di alto livello. Tra le performance più attese spiccano i maestosi draghi di Close Act, che con i loro imponenti costumi animeranno le strade strette del centro storico, e i fratelli giocolieri Messoudi Brothers, noti per la loro destrezza acrobatica. La danza di luci e specchi sarà protagonista con il eVolution Dance Theater, mentre Big Bugs proporrà uno spettacolo unico con insetti giganti “domati” dal loro domatore.

Non mancheranno momenti musicali con il Mariachi el Magnifico di Florencia e performance originali come la “butterfly” onirica di Yuri Falzetti, l’esibizione comica di Unnico e il suo cane artista, e il misterioso rituale degli Alien Voyagers. Completeranno il cartellone artisti come Milon Méla, Mark Buskers con le sue api di cristallo, il trasformista Johannes Stotter e le suggestive Sacerdotesse del Drago, insieme alle rappresentazioni di Alice nel Paese delle Meraviglie e Il Mago di Oz proposte dal Teatri Cinque Quattrini.

L’evento, organizzato dalla Proloco di Gradara in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione Marche, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario estivo locale. “Gradara saprà nutrire la curiosità di chiunque”, sottolineano gli organizzatori, evidenziando come The Magic Castle sia una festa per tutti, dai bambini alle famiglie fino agli adulti in cerca di momenti di leggerezza.

Per facilitare la partecipazione, saranno attivi numerosi punti di ristoro nel borgo e un servizio navetta gratuito collega i parcheggi più distanti dalle mura, attivo dalle ore 17.00. I parcheggi più vicini sono invece a pagamento. Gli organizzatori consigliano di arrivare con qualche ora di anticipo per evitare code all’ingresso.

I biglietti, disponibili online su Liveticket o in loco, permettono l’accesso a tutte le esibizioni nel borgo, ad eccezione della Rocca Demaniale. Chi acquisterà il biglietto digitale potrà evitare le file, mostrando il QR code direttamente da smartphone.

Una novità di quest’anno è il tour guidato che si terrà nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30, riservato ai possessori del biglietto dell’evento. La passeggiata accompagnerà i visitatori alla scoperta dei luoghi leggendari legati all’amore di Paolo e Francesca, con una dolce conclusione alla Taverna dei Folletti, pensata soprattutto per i più piccoli.

The Magic Castle torna così a Gradara con un’offerta culturale e artistica ricca e variegata, pronta ad incantare e sorprendere tutti i visitatori nei quattro giorni centrali dell’estate.