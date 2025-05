Grande successo per i test drive di Misano: oltre 500 prove sui 14 camion tra termici e elettrici

I test drive si sono confermati come il fulcro delle attività del paddock, registrando apprezzamenti dal pubblico e numeri record di partecipazione per le prove su strada e in pista

Si è concluso con numeri da record l’atteso weekend del Grand Prix Truck 2025 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Cuore pulsante della manifestazione, i test drive organizzati e gestiti in esclusiva da evenT per Vado e Torno e Trasportare Oggi in Europa hanno attirato centinaia di appassionati e addetti ai lavori.

Nei due giorni dell’evento, il 17 e 18 maggio, sono state effettuate infatti oltre 500 prove su strada e in pista, confermando l’area dei test drive come fulcro delle attività nel paddock. L’iniziativa ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nell’offerta dell’evento, offrendo una vera esperienza immersiva nel futuro del trasporto pesante.

Grande protagonista di questa edizione è stata l’introduzione dei modelli elettrici, che hanno suscitato grande interesse tra i visitatori per le loro prestazioni e soluzioni tecnologiche avanzate.

L’ESPERIENZA DEL TEST DRIVE

Con il supporto degli sponsor UFI Filters, punto di riferimento globale nelle soluzioni di filtrazione e gestione termica, e Continental VDO, specialisti del tachigrafo e dei servizi di gestione avanzata delle flotte, nell’area test drive di evenT si sono potuti provare, sia in strada che su pista, ben 14 camion tra i più moderni disponibili sul mercato: un’opportunità unica resa possibile dalla partecipazione di ben sette case costruttrici, ovvero DAF, Ford Trucks, IVECO, MAN, Mercedes-Benz Trucks Renault Trucks e Volvo Trucks.

Gli ospiti, rigorosamente in possesso di patente C, hanno così potuto salire a bordo di 10 truck a motorizzazione termica – sia diesel che a gas naturale – e di 4 truck full electric, su due tracciati distinti: uno stradale attorno all’autodromo e uno sulla pista del Misano World Circuit dove si svolge la gara del truck racing.

Il video con gli highlights delle prove: https://www.youtube.com/watch? v=c4UVFgrDJM4

I modelli provati, in ordine alfabetico, sono stati:

DAF: XG+ 530, XG 480

Ford Trucks: F-Max 510 (x2)

IVECO: S-Way 500 (diesel e LNG)

MAN: TGX 18.520, eTGX (elettrico)

Mercedes-Benz Trucks: Actros L 1848, eActros 600 (elettrico)

Renault Trucks: T High Smart R, T E-Tech (elettrico)

Volvo Trucks: FH Aero I-Save, FH Electric (elettrico)

LA NUOVA EDIZIONE DI FORMULA TRUCK

Il racconto completo della manifestazione, con immagini spettacolari, interviste e approfondimenti sui camion testati, andrà in onda giovedì 29 maggio alle ore 20 su canale 68 DTT nella prima puntata stagionale di Formula Truck.