Grande successo per il Rimini Air show 2025. Oltre 70mila persone per un evento indimenticabile nel cielo e a terra

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione da record l’edizione 2025 del Rimini AIR SHOW 2025, l’evento che ha incantato il pubblico con spettacolari esibizioni acrobatiche e una coinvolgente atmosfera di festa.

Oltre 70.000 persone hanno assistito alle manovre mozzafiato della Pattuglie Acrobatica Nazionale (PAN), ai voli dimostrativi di aerei storici e moderni e alle attività a terra pensate per famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.

Uno spettacolo senza tempo, che non perde mai d’interesse o di attualità, applauditissimo, in una edizione particolare che ha visto la pattuglia della PAN presentarsi con una formazione di otto MB 339 anziché i consueti dieci, a conclusione di un pomeriggio che ha visto anche i voli dell’elicottero di soccorso HH139, di quello del 7° reggimento elicotteri dell’Esercito Italiano AVES “Vega” di stanza a Rimini, dell’MH-269A della Guardia di Finanza.

“Un evento che abbiamo inseguito – ha commentato il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e che siamo orgogliosi di aver ospitato nuovamente a Rimini per questa edizione che ha avuto un successo e anche una partecipazione emotiva oltre le previsioni per decine di migliaia di riminesi e di ospiti che si sono riversati sulla spiaggia e sul lungomare per vivere l’emozione di questo bellissimo momento verso l’avvio della stagione balneare. Per questo un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dall’Avio Club Valcesano di Fano e dal Cub 107 Frecce Tricolori di Fano e organizzata dall’Aero Club di Fano, l’Aeronautica Militare Italiana, ENAC, ENAV Rimini, la Prefettura di Rimini, tutte le Forze dell’Ordine, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e Capitaneria di Porto, Air Riminum”.

“È stata un’edizione particolare – ha dichiarato Paolo Pari, Direttore della manifestazione dell’evento – che ha unito passione, professionalità e spettacolo in un contesto di massima sicurezza e grande partecipazione. Ringraziamo tutti i partner economici, le Forze Armate, le Forze dell’ordine e i volontari dell’Associazione Nazionale Vigilanza Aeronautica Militare che hanno garantito la sicurezza a terra volontari, il Club Nautico Rimini che ha posizionato in mare le boe, necessario punto di riferimento per i piloti e tutto il pubblico per aver reso questo evento un vero successo.”

L’organizzazione, attraverso lo speaker Massimo Zuccotti, conferma fin d’ora la volontà di tornare nel 2026 con un’edizione ancora più ricca.

Comune di Rimini