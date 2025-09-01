Grande successo per la 146ª Festa del Crocifisso e della Collina a Misano Monte

Misano Monte, 1 settembre 2025 – Si è conclusa ieri sera la 146ª edizione della Festa del Crocifisso e della Collina, una delle manifestazioni più sentite e longeve del territorio, che ancora una volta ha saputo unire tradizione, spiritualità, musica, motori e convivialità.

Quattro giornate ricche di appuntamenti hanno animato il borgo di Misano Monte, richiamando un pubblico numeroso e affezionato.

Il programma ha visto alternarsi momenti religiosi, spettacoli, intrattenimento per famiglie e giovani, insieme agli stand gastronomici e alle aree dedicate ai giochi, al mercatino e alla solidarietà.

-Giovedì 28 agosto la festa si è aperta con il cinema all’aperto nel campo degli ulivi, con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, il cui ricavato (500 €) è stato devoluto all’Associazione Cuore21.

-Venerdì 29 agosto è stato il momento della processione religiosa e, in serata, il Night Party con la carica del giovane e talentuoso DJ Gabry Seth.

-Sabato 30 agosto i riflettori si sono accesi sul AutoMoto Raduno d’Epoca, che dopo il record dello scorso anno ha visto una nuova e straordinaria partecipazione, con l’intrattenimento di Asso Max. La serata è proseguita con lo spettacolo di Nirea Danze Show e, dalle 22, con l’attesissimo ritorno dei Qluedo, che hanno infiammato la piazza con la loro disco live anni ’80/’90.

-Domenica 31 agosto la giornata è iniziata con la Santa Messa, è proseguita con il tradizionale Pranzo della Festa a base di pesce e si è conclusa in musica con la rinomata orchestra di Luca Bergamini. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato la collina.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente, al Comune di Misano Adriatico, agli sponsor, agli artisti e, soprattutto, al numeroso pubblico che ha reso unica questa edizione.

La Festa del Crocifisso e della Collina si conferma così come un appuntamento capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici, rappresentando un momento di comunità e tradizione che da 146 edizioni caratterizza l’identità di Misano Monte.