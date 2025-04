Gratta e Vinci, vincita da 2 milioni a Riccione: il jackpot massimo

Un’altra grande vincita con i giochi di fortuna si registra nel nord Italia, questa volta a Riccione. Un giocatore ha portato a casa il premio massimo di 2 milioni di euro grazie a un biglietto “Nuovo 50X” acquistato nella rivendita situata in viale Alfredo Diaz 26. Il tagliando vincente, dal valore di 10 euro, è stato scoperto di recente, confermando ancora una volta la presenza di premi di grande entità nel settore dei Gratta e Vinci. La fortuna aveva già premiato in Lombardia con vincite di 2 milioni e 500.000 euro, ma questa volta si registra un’ulteriore occasione di successo nel territorio romagnolo. La notizia si aggiunge alle numerose vincite che continuano a movimentare il mercato delle lotterie istantanee in Italia.