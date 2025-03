Grave incidente sulla Statale Adriatica a Bellaria Igea Marina, coinvolte tre auto ma nessun ferito grave

La Statale Adriatica è stata teatro di un nuovo e grave incidente stradale, avvenuto nella serata di mercoledì 21 agosto lungo la carreggiata nord, nel territorio di Bellaria Igea Marina. Questo tratto di strada, già segnato da due incidenti nel giorno di Ferragosto, ha visto coinvolte tre autovetture in un pauroso scontro: una Mercedes Classe B, una Volkswagen Tiguan e una Toyota Yaris.

L’incidente ha provocato una violenta carambola, con due delle auto che sono finite fuori strada, riportando gravi danni. Fortunatamente, tra i coinvolti, non si segnalano feriti gravi, anche grazie al corretto utilizzo del seggiolino da parte dei due bambini a bordo di una delle vetture. In totale, sette persone sono rimaste coinvolte nell’incidente.

La Statale 16 è stata chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia Stradale, intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno prestato assistenza e messo in sicurezza l’area.