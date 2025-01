Gravissimo incidente stradale a Gatteo, giovane 32enne perde la vita

Lesioni interne irreversibili la causa della morte di un 32enne dopo mezz’ora dall’incidente. L’impatto tra una Lancia Y e una Mini è avvenuto attorno alle 20:45 di ieri a Gatteo, nel tratto di provinciale 33 che va sotto al nome di via Pablo Neruda. Alla guida della Y c’era Adrian Vasile Purcariu, 32enne, che viaggiava in auto con un suo amico rimasto illeso nello scontro. Sulla Mini viaggiavano due donne: S.D. di 55 anni ed A.D. di 34 anni, la prima residente a Gambettola e la seconda a Gatteo.

Tutti trasportati in ambulanza al Bufalini. Alle 21:30 circa il cuore del 32enne ha smesso di battere al pronto soccorso del Bufalini per le lesioni riportate. Riguardo le donne, la 55enne si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, mentre la 34enne è ricoverata, non in pericolo di vita, nell’area critica del reparto di Medicina d’Urgenza dello stesso nosocomio cesenate.