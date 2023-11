Grida ‘Allah Akbar’ in metro a Milano, fermato 37enne: era ricercato per terrorismo

All’esito delle comparazioni foto-dattiloscopiche, i poliziotti della Digos milanese hanno appurato come l’uomo, “mai evidenziatosi prima alle forze di polizia italiane”, fosse ricercato dalle autorità algerine in quanto ritenuto, sin dal 2015, appartenente alle milizie dello Stato Islamico e impiegato nel teatro bellico siro-iracheno.

Lo straniero, pertanto, su disposizione della Corte d’Appello di Milano competente per la procedura di estradizione, per la quale il ministro della Giustizia ha già dato l’assenso, è stato condotto alla casa circondariale ‘San Vittore’, in attesa dell’imminente trasferimento in patria.