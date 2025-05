Grosseto, cava l’occhio al padre di 98 anni dopo averlo picchiato: arrestato

Grave episodio di violenza in un appartamento di Grosseto. Un uomo di 63 anni, affetto da disturbi psichiatrici, ha aggredito brutalmente il padre novantenne, provocandogli serie lesioni. Secondo quanto ricostruito, il figlio avrebbe colpito ripetutamente al volto l’anziano di 98 anni, per poi utilizzare una chiave per ferirlo all’occhio, arrivando a cavargli il bulbo oculare. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione.

L’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni molto critiche. Il 63enne, dopo l’intervento della polizia, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. L’appartamento teatro della violenza è stato posto sotto sequestro su disposizione del pubblico ministero Federico Falco, che coordina le indagini.

AdnKronos