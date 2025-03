gruppo di dipendenti nelle attività commerciali e turistiche di Verucchio denunciano episodi di vandalismo e danneggiamento

Siamo un gruppo di dipendenti nelle attività commerciali e turistiche di Verucchio che, insieme, hanno deciso di far sentire la loro voce in relazione ad alcuni episodi di vandalismo e di danneggiamento alle cose altrui che stanno ormai ripetendosi con troppa frequenza.

Il più recente è accaduto la sera di sabato 23 novembre quando una di noi ha trovato squarciate due gomme della propria auto, parcheggiata regolarmente negli spazi della sosta ‘mura malatestiane’. Circa tre settimane prima, nello stesso parcheggio, un altro collega ha avuto l’amara sorpresa di trovare, alla fine del turno di lavoro, uno pneumatico tagliato. Qualche mese fa la stessa identica cosa, in un raid notturno, era accaduta nell’area di sosta ‘don Bosco’ quando ad una serie di auto di residenti erano state bucate le gomme.

E’ chiaro che ci troviamo davanti a qualcosa di molto più serio di una bravata. Anche perchè, ad ognuna e ognuno di noi, questo ‘scherzetto’ costa centinaia di euro. E ormai ogni volta che parcheggiamo per recarci al lavoro a Verucchio viviamo con paura il momento del ritiro dell’auto. Se è necessario che chi di dovere indaghi sui responsabili di questi episodi, a questo punto è però altrettanto indispensabile che le istituzioni locali diano risposte in termini di frequenza dei controlli e soprattutto dotazione di videosorveglianza nelle aree pubbliche di sosta e in generale in tutti gli spazi frequentati da residenti e turisti. Da quello che sappiamo in questo momento non v’è attiva alcuna telecamera a protezione del centro storico del paese. Sicuramente non ne sono attive a tutela dei parcheggi.

Chiediamo risposte concrete e in tempi rapidi, a protezione della sicurezza di tutti e del nostro lavoro. Chiediamo controlli più assidui, telecamere e comunque impegni e tempi certi da parte di chi ha una qualsiasi responsabilità di governo locale e ordine pubblico affinché quello che purtroppo è già accaduto, e non una volta sola, non si ripeta più.

Grazie per l’attenzione

Un gruppo di dipendenti nelle attività di Verucchio