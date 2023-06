Gruppo Hera, progressivo ritorno alla normalità dei servizi nelle zone alluvionate

In fase di completamento la raccolta straordinaria casa per casa dei materiali danneggiati dall’acqua. Prosegue la pulizia delle strade, delle caditoie e delle fognature. Prevista la graduale sostituzione dei contatori danneggiati e la sospensione dei pagamenti delle bollette fino al 31 agosto 2023.

La fase più acuta dell’emergenza, provocata dall’ondata straordinaria di maltempo del mese di maggio, è stata superata nella maggior parte dei territori colpiti, dove i servizi del Gruppo Hera stanno progressivamente tornando alla normalità.

Per quanto riguarda i servizi ambientali, nella maggior parte dei comuni alluvionati è terminata la raccolta straordinaria casa per casa dei materiali ingombranti, dei RAEE e dei rifiuti indifferenziati, danneggiati dall’acqua, e in questi giorni saranno gradualmente ripristinati i servizi ordinari. Tra questi, il ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio su prenotazione, però senza limiti e di pezzi e di quantità per tutto il mese di giugno, per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Prosegue in tutti i territori colpiti la pulizia delle strade, delle caditoie e delle fognature attraverso l’impiego di autospurghi, idrovore e mezzi di supporto.

È stato, inoltre, predisposto un capillare piano di interventi per ripristinare eventuali contatori danneggiati, in particolare per quanto riguarda la distribuzione gas.

Nei comuni colpiti dai gravi eventi atmosferici (elenco allegato al Decreto-Legge 1° giugno 2023 n.61) sono provvisoriamente sospesi i termini di pagamento relativamente alle fatture emesse e agli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023.

Con il rientro alla normalità è ripreso anche in queste zone il servizio di emissione delle bollette, per consentire ai clienti di rimanere aggiornati sull’andamento dei consumi e della spesa. Le bollette riportano la data provvisoria di scadenza 31 agosto 2023, termine che potrà essere eventualmente ulteriormente posticipato in accordo a quanto sarà stabilito dalla normativa di riferimento.

