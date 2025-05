Gruppo Hera: un “nonno da cortile” racconta ai bambini la biodiversità

Giovedì 22 maggio si svolgerà il terzo ‘Evento Green’, organizzato nell’ambito de La Grande Macchina del Mondo, il programma di educazione ambientale della multiutility, per parlare insieme alle bambine, ai bambini e agli insegnanti delle scuole d’infanzia della Giornata Mondiale dedicata a questo tema. Si tratta di un incontro gratuito a distanza con Alex Gabellini, attore, autore teatrale e clown, che vestirà i panni di un nonno buffo e genuino che conosce bene la natura

Si chiama Florindo Ceccaroli ed è un nonno speciale con due grandi passioni: la campagna e il circo. Interpretato dall’attore, autore teatrale e clown Alex Gabellini, giovedì 22 maggio sarà il protagonista dell’evento green che il Gruppo Hera ha previsto nel programma di attività di educazione ambientale de La Grande Macchina del Mondo in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che cade proprio in quella data.

L’incontro, intitolato: “Un nonno da cortile”, si svolgerà a distanza e avrà luogo alle 10. Sarà rivolto a bambine e bambini delle scuole d’infanzia che, partecipando all’Evento Green, potranno scoprire insieme a nonno Florindo, tra racconti, scene, gag e piccole magie, il meraviglioso mondo dell’orto, del cortile, dei frutti antichi e delle api. Nonno Florindo è un personaggio divertente, genuino e riporta a una figura familiare che solitamente ricopre un ruolo importantissimo anche a livello educativo. I nonni, infatti, sono il collegamento tra passato, presente e futuro, perché capaci di trasmettere l’eredità culturale.

All’evento potranno partecipare tutte le sezioni della scuola d’infanzia, per condividere una giornata “green” particolare.

L’incontro, gratuito, sarà in diretta online su piattaforma digitale, mediato da un esperto educatore che condurrà l’evento garantendo la giusta interazione tra il pubblico e l’attore. Per partecipare occorre compilare il modulo disponibile nella pagina dedicata agli eventi de La Grande Macchina del Mondo www.gruppohera.it/scuole/eventigreen al seguente link: Evento Green per la Giornata Mondiale sulla Biodiversità-Scuole-Gruppo Hera

Gli Eventi Green’, a cui partecipano anche testimonial del mondo creativo e artistico, sono organizzati da ‘La Grande Macchina del Mondo’ in occasione delle Giornate Mondiali importanti per l’ambiente con l’obiettivo di è sensibilizzare i più giovani, tramite il gioco e la partecipazione attiva, riguardo a temi fondamentali, come il rispetto per il Pianeta, il risparmio energetico, l’uso consapevole dell’acqua e il valore della biodiversità.

Alex Gabellini, “Educatore e organizzatore teatrale, direttore artistico, manovale, contadino, sognatore e papà felice”, come egli stesso si definisce, vanta un curriculum di tutto rispetto in ambito teatrale/sociale/culturale e opera con importanti realtà nazionali, come ATER Fondazione, Riccione Teatro, Federazione nazionale VIP Clown ViviamoInPositivo Italia Onlus, nella quale svolge l’attività di formatore. Organizza e gestisce per diverse amministrazioni comunali rassegne per famiglie, grandi eventi e realizza progetti speciali, come “La Notte Rosa dei Bambini”. È presidente dell’Associazione Strada San Germano APS.

#GMMCHALLENGE25 per tutti

Dopo il successo della prima edizione, è tornata la #GMMCHALLENGE25, la grande sfida per il Pianeta che, oltre alle scuole, coinvolge centinaia di famiglie e cittadini, con un obiettivo comune: sensibilizzare sull’impatto delle piccole azioni sostenibili e dare vita a un bosco. Ogni due azioni green condivise, il Gruppo Hera pianterà un albero fino ad arrivare a 300, creando così una nuova oasi per favorire la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico. Tutte le informazioni sulla sfida www.gruppohera.it/scuole/gmmchallenge