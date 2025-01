Gualdicciolo, San Marino. Urta in curva un’altra auto e fugge senza assumersi la responsabilità ma viene ripreso dalla Dashcam e dalle telecamere sparse lungo la via. Forze dell’ordine sulle sue tracce

Un episodio di cronaca che lascia sconcertati è accaduto poco prima di Natale a Gualdicciolo, lungo la curva di Via Rivo Fontanelle, ben nota agli automobilisti perchè è quella che precede l’autovelox. Un automobilista, probabilmente sammarinese, ha urtato un’altra vettura, rovinandone l’intera fiancata, ma invece di fermarsi e assumersi le proprie responsabilità, è fuggito senza lasciare traccia.

Purtroppo per lui, lungo quel tratto di strada sono installate diverse telecamere di sicurezza e, come se non bastasse, il veicolo danneggiato era dotato di una dashcam. La videocamera ha registrato l’intero incidente, fornendo prove inequivocabili sulla dinamica e sulla colpevolezza del fuggitivo, come si vede da questo video

Il proprietario dell’auto danneggiata ha immediatamente sporto denuncia alle autorità competenti. Le forze dell’ordine stanno utilizzando le immagini registrate per identificare il responsabile, e potrebbero già essere sulle sue tracce. Qualora il conducente non si costituisse spontaneamente e non ammettesse la propria colpa, rischierebbe di essere accusato di omissione di soccorso (se ci fossero feriti) o fuga in caso di incidente oltre a diverse altri reati contestabili in fase inquirente o direttamente al processo in Tribunale.

Questi reati prevedono sanzioni pesanti, che possono includere multe elevate, sospensione o revoca della patente. Oltre alle sanzioni penali, il conducente potrebbe essere chiamato a risarcire i danni materiali e morali alla controparte oltre il suo e l’avvocato della parte danneggiata, con costi notevolmente superiori rispetto al semplice pagamento tramite l’assicurazione.

Questo episodio sottolinea l’importanza di fermarsi sempre dopo un incidente, anche quando si è in errore. L’assicurazione è stata ideata proprio per coprire i danni in simili circostanze, mentre la fuga comporta non solo conseguenze legali e finanziarie, ma anche un’inutile complicazione per tutte le parti coinvolte.

Agli automobilisti, un invito: un momento di responsabilità può evitare un lungo calvario legale e salvaguardare la propria reputazione. A chiunque si trovasse in situazioni analoghe, fermatevi, ammettete la vostra colpa e collaborate con le autorità: è la scelta giusta e più sicura.