Guardia di Finanza Rimini: al Comando Provinciale festeggiato il 251° di fondazione della Guardia di Finanza

Nella serata di ieri, per celebrare il 251° anniversario di fondazione del Corpo, si è tenuto presso la sede del Comando Provinciale di Rimini, in via Augusto Grassi, la cerimonia militare, con solenne alzabandiera, a cui hanno partecipato le autorità provinciali militari e civili e nel corso della quale il Comandante Provinciale, Colonnello t. ST Alessandro Coscarelli ed il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, Colonnello Emiliano Rampini, dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale, hanno ringraziato i militari di tutti i Reparti della provincia per l’impegno e l’alta professionalità profusi nell’attività di servizio, che hanno consentito di pervenire, nell’anno 2024 e in questi primi 5 mesi del 2025, a lusinghieri risultati operativi connotati da concretezza ed efficacia, contribuendo ad accrescere il prestigio del Corpo e la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Istituzione.

Nel corso della cerimonia, impreziosita dalla musica di alcuni studenti dell’orchestra giovanile Eyos del liceo Einstein di Rimini, sono state consegnate le ricompense di ordine morale concesse ai militari distintisi in alcune delle principali operazioni di servizio.

In occasione della ricorrenza, lo scorso 23 giugno, il Comandante Provinciale ed il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, unitamente ad una rappresentanza di militari in servizio ed in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Rimini, si sono recati presso il cimitero cittadino ove è stata deposta una corona in alloro dinanzi alla stele che ricorda i Caduti della Guardia di Finanza.

Anche la città di Rimini si è tinta di giallo verde, con la proiezione sulla torre di Castel Sismondo, nelle serate del 23 e 24 giugno, del logo appositamente ideato per celebrare l’importante ricorrenza.

