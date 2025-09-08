Guerra Israele, attentato a Gerusalemme: 6 morti e diversi feriti gravi

Sei morti: è questo il bilancio dell’attacco terroristico avvenuto questa mattina all’incrocio del Ramot Junction a Gerusalemme. Lo ha riferito l’ospedale Hadassah. I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni. Undici i feriti di cui sette sono in gravi condizioni. “Siamo in un’operazione di inseguimento e accerchiamento dei villaggi da cui provenivano i terroristi. Raggiungeremo tutti coloro che li hanno aiutati, chi li ha mandati”, ha detto il premier Benyamin Netanyahu, come riferisce il suo ufficio, durante la visita sul luogo dell’attentato a Gerusalemme.

La nuova proposta di Trump per la pace in Medioriente prevederebbe la liberazione dei 48 ostaggi israeliani rimanenti in cambio di un cessate il fuoco immediato e della fine dell’operazione dell’Idf per occupare Gaza City. In cambio, Israele rilascerebbe tra 2.500 e 3.000 prigionieri palestinesi, inclusi centinaia di detenuti condannati all’ergastolo per l’uccisione di israeliani. Una volta dichiarato il cessate il fuoco, inizierebbero subito i negoziati per la fine della guerra: Israele chiede il disarmo di Hamas, mentre Hamas pretende il ritiro completo dell’Idf dalla Striscia di Gaza. Trump si impegnerebbe “attivamente” per garantire la tenuta dell’accordo, ma ha anche avvertito che, in caso di rifiuto da parte di Hamas, Israele lancerà una vasta operazione militare.

Sky Tg24