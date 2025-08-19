Guida alternativa all’Islanda: 300 luoghi segreti in una mappa digitale di Daniele Massaro

Dal 2021 ad oggi Daniele Massaro ha compiuto ben 12 viaggi in Islanda, esplorando ogni angolo dell’isola: dalle mete più iconiche ai luoghi più nascosti e remoti.

Da questa esperienza nasce una guida digitale unica, realizzata su Google My Maps e pensata per chi vuole vivere l’Islanda autentica, lontano dai soliti itinerari turistici.

La guida raccoglie oltre 300 luoghi geolocalizzati, divisi per categoria: pozze termali nascoste, cascate e canyon spettacolari, ghiacciai e laghi glaciali, vulcani e crateri, case e chiese in torba, fari, spiagge, aree geotermali attive, punti per l’avvistamento di balene, volpi artiche, foche e renne.

Ogni luogo è stato verificato personalmente da Daniele, con descrizioni e consigli pratici per aiutare i viaggiatori indipendenti, fotografi e amanti della natura a organizzare il proprio viaggio.

La mappa è sempre aggiornata: chi la acquista riceve in automatico tutte le nuove scoperte.

Inclusa anche una guida PDF di supporto con istruzioni d’uso.

Bonus: grazie alla collaborazione con Blue Car Rental, chi acquista la guida ha diritto a uno sconto esclusivo del 5% sul noleggio auto.

Prezzo: 149 €

Acquisto diretto tramite PayPal all’indirizzo: dmassaro2@gmail.com

Dopo il pagamento riceverai il link personale alla mappa e il PDF di accompagnamento.

Acquista ora la guida digitale e inizia a scoprire l’Islanda autentica.