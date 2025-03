Guido Zonzini, PARTITO SOCIALISTA: un amore per l’insegnamento e il verde per un futuro migliore

Mi chiamo Guido Zonzini, ho settant’anni e sono candidato per il PARTITO SOCIALISTA.

Ho insegnato educazione musicale per trentasette anni nella Scuola Media di Serravalle. Insegnare è stato ed è ancora il mio primo amore. Il secondo amore… il VERDE.

Vedere il mio Paese, il Nostro Paese, come un giardino e… “IL GIARDINO D’EUROPA” è il mio sogno e penso che sia il sogno di tanti di voi.

I miei OBIETTIVI “REALIZZABILI” devono e dovrebbero far riflettere:

– VALORIZZARE il verde esistente nel nostro Paese.

– ELIMINARE il degrado che si osserva in diversi angoli del nostro territorio.

– LIBERARE (importante) quante più piante possibile (da edera, spine, ecc.), per permetterle di respirare e crescere.

– CREARE angoli di verde sempre più ampi.

I tempi possono essere lunghi, ma si può fare: DOBBIAMO TENTARE. Tutto questo seguendo le leggi in vigore riguardanti l’ambiente e, importante, seguendo i consigli degli esperti, “I GUARDIANI DEL VERDE”.

“ESERCITO DEI NON VOTANTI”: io, Guido Zonzini, candidato per il PARTITO SOCIALISTA, mi rivolgo a voi.

Se credete anche in uno solo degli obiettivi elencati, VOTATE LA LISTA “LIBERA/PARTITO SOCIALISTA” E QUESTO SIMBOLO.

Guido Zonzini.