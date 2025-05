Halloween a San Marino. Iniziative speciali nel centro storico di San Marino per il ponte di Ognissanti

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere il lungo weekend di Halloween con una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Il centro storico di trasformerà in uno scenario spettrale e affascinante pronto a sorprendere visitatori e cittadini con atmosfere misteriose, spettacoli e divertimento assicurato per tutte le fasce di età. Dal 31 ottobre al 3 novembre, torna Cioccolati – il Festival del Cioccolato, nelle strade e piazze del Centro Storico di San Marino. 13 Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia si cimenteranno in creazioni artigianali dedicate al cibo degli dei nella area espositiva e commerciale in via Eugippo mentre in via Donna Felicissima si potranno acquistare oggetti di artigianato, circondati dalla splendida cornice medioevale del centro storico di San Marino. Appuntamento in Centro Storico dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Il 31 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 21.00, il Teatro della Clavicola metterà in scena la Funivia dei Fantasmi: spettacoli con ambientazioni suggestive e fantasmi intrappolati nella Stazione della Funivia di Borgo Maggiore e di San Marino Città che intratterranno e faranno divertire adulti e bambini. Una Caccia al Tesoro a tema Halloween dedicata ai più piccoli sarà allestita dalla compagnia Bad Company tra le vie medioevali e le piazze del centro storico, il 31 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 20.00. I piccoli partecipanti, travestiti da mostri e streghe, seguiranno mappe misteriose per scoprire segreti leggendari, partendo da Via Donna Felicissima. Sempre il 31 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 24.00, la Galleria Montale sarà il teatro naturale dell’Escape Room dove sarà possibile vivere un’esperienza unica e terrificante. I partecipanti si metteranno alla prova per risolvere enigmi spettrali e sfuggire dai misteri che li attendono, ma il tempo è tiranno per realizzare l’antidoto e salvare la Città dagli Zombie. L’evento è consigliato ad un pubblico adulto e l’ingresso sarà ad offerta libera. Il ricavato verrà devoluto all’associazione di oncologia pediatrica InsiAmo. Per gli amanti della musica appuntamento giovedì 31 ottobre, alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, alle ore 18.00 con l’esibizione delle band sammarinesi The Black Tigers e Pink Panthers. Alle ore 21.00 seguirà il concerto della band Controtempo. Ingresso gratuito. Per ulteriori dettagli consultare VisitSanMarino.com San Marino non dimentica l’importanza della ricorrenza religiosa e intende unire il divertimento della festività più moderna alla profondità della memoria spirituale, con un momento di riflessione e raccoglimento religioso; il 1 novembre, in collaborazione con la Diocesi si svolgerà l’Itinerario della Luce, – un percorso con partenza alle ore 15.00 dalla Chiesa del Crocifisso che passando da San Quirino, San Francesco arriverà alla Basilica del Santo e proseguirà alle ore 18.00 con la celebrazione eucaristica di Ognissanti presieduta da S.E. Domenico Beneventi. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Halloween fa divertire i bambini in tutto il mondo e anche noi abbiamo pensato di organizzare qualcosa in linea con questo appuntamento per attrarre turisti e per le famiglie sammarinesi. Abbiamo pensato ad una serie di iniziative che siano attrattive per tutte le fasce di età e per la prima volta presentiamo qualcosa di veramente nuovo: uno show in funivia. Negli stessi giorni, saranno organizzate, insieme alla Diocesi, iniziative di carattere religioso per le celebrazioni di Ognissanti che, anche in questo caso, oltre alla valenza stessa della celebrazione, assumono valore turistico essendo legate con i progetti sul turismo-religioso”.

Visit San Marino