Hera avvisa i cittadini: irregolarità nella fornitura dell’acqua a Bagnacavallo nella notte tra il 20 e 21 maggio

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio è previsto un intervento di manutenzione da parte di Romagna Acque Società delle Fonti sulla condotta che alimenta la centrale idrica del Comune di Bagnacavallo, gestita da Hera.

I lavori si svolgeranno dalle ore 22 di martedì 20 alle ore 6 di mercoledì 21 maggio e potrebbero causare irregolarità o interruzioni nella fornitura dell’acqua potabile nel territorio comunale.

Al termine dell’intervento, durante il ripristino del servizio, potrebbero verificarsi variazioni nella fornitura, come abbassamenti di pressione o alterazioni del colore dell’acqua. Questi fenomeni non compromettono la potabilità dell’acqua; in caso di acqua torbida o colorata si consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti fino al ritorno alla normalità.

Se dovessero verificarsi imprevisti, i lavori saranno rinviati a data da destinarsi.

Hera ricorda che in caso di emergenze, guasti o rotture è attivo gratuitamente 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900, dedicato ai servizi di acqua, fognature e depurazione.