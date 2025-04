Hera, dal 2 aprile i lavori di adeguamento della rete dell’acquedotto e fognatura a Santarcangelo di Romagna

Martedì 2 aprile proseguono i lavori di Hera per l’adeguamento della rete dell’acquedotto e della fognatura con le operazioni di collegamento che interesserà le seguenti vie: Celletta dell’Olio e Berlinguer.

I lavori avranno inizio alle ore 8:00 circa e termineranno alle 12:30: per la durata dell’intervento è prevista l’interruzione del servizio idrico alle utenze di parte di via Celletta dell’Olio e via Berlinguer, che sono già state avvisate da Hera tramite volantinaggio. Conclusi i lavori, invece, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico e che si risolveranno in poche ore.

Un investimento di 700 mila euro per un sistema più efficiente

L’intervento fa parte di un progetto più generale di efficientamento idrico e fognario di particolare rilievo, predisposto dalla direzione ingegneria di Heratech, che permetterà una maggiore razionalizzazione dei deflussi fognari grazie all’adeguamento delle tubazioni interrate esistenti.

L’intervento si rende necessario al fine di migliorare la capacita di deflusso del sistema fognario esistente e prevede anche il rinnovo di alcune reti di acquedotto per ottimizzare nel complesso la gestione del Servizio Idrico Integrato.

In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Nel frattempo, prosegue fino al 12 aprile – prorogabile in caso di maltempo – l’intervento complessivo di posa delle nuove condotte da parte di Hera iniziato il 18 marzo scorso: per la tipologia di scavo, che non consente il senso unico alternato, si è resa necessaria la chiusura di via Celletta dell’Olio (nel tratto compreso tra le vie Franchini e Berlinguer) che sarà comunque provvisto di percorso pedonale protetto. Nelle vie Berlinguer (tra via Celletta dell’Olio e la rotatoria con via Togliatti), Urbino, Ancona e Modena (tutte per il tratto tra le vie Berlinguer e Franchini) è invece vietato il transito fatta eccezioni per i residenti, i mezzi di soccorso e della ditta esecutrice dei lavori.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

Le utenze interessate sono state preavvisate tramite volantinaggio o attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio.