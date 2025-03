Hera: venerdì 29 novembre possibili disservizi causa sciopero, garantite le prestazioni minime

Il Gruppo Hera ricorda che, in seguito allo sciopero generale nazionale proclamato da diverse Organizzazioni Sindacali per l’intera giornata di venerdì 29 novembre, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla Multiutility, compresi call center e sportelli commerciali.

Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge e, al termine dello sciopero, i servizi torneranno alla normale operatività.

Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, per i clienti saranno completamente disponibili lo sportello Hera OnLine, all’indirizzowww.servizionline.gruppohera.it, e l’app My Hera.

Monica Guidi

Ufficio stampa Area Romagna

Direzione Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne Gruppo Hera