HID: Il colosso dell’innovazione tecnologia americana celebra la collaborazione con la Repubblica di San Marino. In arrivo la carta d’identità multifunzione

HID Global, colosso dell’innovazione tecnologica con sede ad Austin, Texas, ha recentemente celebrato sul proprio sito ufficiale (https://newsroom.hidglobal.com/hid-provide-republic-san-marino-new-contactless-national-id-card)il lancio della nuova carta d’identità nazionale della Repubblica di San Marino. Questo documento rivoluzionario, basato sul sistema operativo HID® SOMA™ e realizzato in policarbonato, rappresenta un’eccellenza tecnologica che garantisce massimi standard di sicurezza e una straordinaria gamma di funzionalità.

HID Global è una realtà leader mondiale nella creazione, gestione e utilizzo di identità sicure per milioni di clienti in oltre 100 Paesi. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il partner tecnologico N.I.D.O. Srl Group, segna un importante progresso nella digitalizzazione e nell’efficienza dei servizi pubblici della Repubblica.

La nuova carta d’identità non solo risponde agli standard europei, ma integra anche molteplici servizi utili per i cittadini, come permesso di soggiorno, patente di guida, tessera sanitaria e licenza di caccia. Queste caratteristiche la rendono un documento multifunzionale, pensato per semplificare e migliorare la vita quotidiana.

“La collaborazione con un colosso dell’innovazione tecnologica come HID testimonia la capacità di San Marino di confrontarsi con le eccellenze internazionali e di dotarsi di strumenti avanzati per garantire ai cittadini sicurezza e qualità nei servizi,” ha dichiarato Marialaura Marinozzi, Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

La nuova carta d’identità, già disponibile presso l’Ufficio di Stato Civile, unisce design moderno a tecnologie avanzate come incisioni laser e funzionalità contactless, offrendo una protezione senza precedenti contro contraffazioni e manomissioni. Inoltre, grazie alla compatibilità con gli eGates, agevolerà i viaggi internazionali, semplificando il controllo dell’identità.

Questo progetto dimostra ancora una volta come San Marino sappia coniugare tradizione e innovazione, adottando soluzioni tecnologiche in linea con i più elevati standard internazionali.

San Marino, 21 novembre 2024

—

Lazzaro Rossini