HORECA, CONSERVE ITALIA IN FIERA A RIMINI:  “SETTORE STRATEGICO, I RISULTATI CI DANNO RAGIONE” 

Il Gruppo cooperativo partecipa da protagonista a Beer&Food Attraction. Il direttore commerciale Colombo: “Più efficienza e solidità nella rete vendita, nuovi servizi agli operatori e innovazioni di prodotto sia nel beverage che nel foodservice. Così rinnoviamo l’impegno di Total Horeca Company”.

Rimini, 19 febbraio 2024 – “Il settore del fuori-casa è sempre più strategico per la nostra Azienda, come confermano i risultati positivi delle vendite, in crescita rispetto all’anno scorso sia nel beverage che nel foodservice. Per questo proprio qui da Rimini, dove si riuniscono i principali operatori, vogliamo rinnovare il nostro impegno in qualità di Total Horeca Company con importanti novità destinate ai partner”.

Questo il commento di Andrea Colombo, direttore commerciale Italia di Conserve Italia, direttamente dai padiglioni fieristici riminesi dove è in corso fino a domani la nona edizione di Beer&Food Attraction insieme alla tredicesima edizione di International Horeca Meeting. Alla manifestazione Conserve Italia è presente con un ampio stand (padiglione C3 – stand 40) che valorizza le eccellenze del Gruppo cooperativo, vero punto di riferimento per questo canale commerciale: dai succhi di frutta per i bar con i marchi Yoga, Derby Blue e Valfrutta BIO alle gamme foodservice di pomodoro e vegetali Cirio Alta Cucina, Valfrutta Granchef e Jolly Colombani, fino alle sodate Bitter Salfa.

“Dopo aver riunito i comparti food & beverage, stiamo consolidando la nostra rete commerciale con una riorganizzazione che ci renderà ancora più efficienti in quanto Total Horeca Company capace di offrire un ampio assortimento di prodotti e un elevato livello di servizio e assistenza – continua Andrea Colombo -. Inoltre, in occasione di Beer&Food Attraction presentiamo la ‘fase 3’ della nostra Accademia dell’Horeca , la piattaforma online di comunicazione B2B lanciata per comunicare i nostri valori e le nostre eccellenze produttive a tutti gli stakeholder del fuori-casa. Abbiamo infatti attivato l’area riservata all’interno della quale sono a disposizione tutte le informazioni utili su gamme e referenze, in particolare folder, presentazioni, loghi, immagini dei prodotti, video, contenuti aziendali. Il tutto consultabile e scaricabile dai partner in completa autonomia”.

Sono diverse le novità di prodotto presentate da Conserve Italia a Rimini. “Nel settore beverage si parte dal Frullato Proteico Valfrutta, proposto nell’iconica bottiglia in vetro da 200 ml ai gusti Mango-Pesca-Mandorla e Mela-Bosco-Avena – spiega Gabriele Angeli, direttore marketing horeca -. La gamma biologica Valfrutta BIO invece si amplia con la nuova referenza Pesca-Mango che valorizza le pesche italiane, mentre per l’occasione non potrà mancare l’innovativa gamma Derby Blue Senza Zuccheri Aggiunti lanciata un anno fa. Sul fronte foodservice, sono due le novità nel pomodoro pensate per gli chef e i pizzaioli professionisti, entrambe con l’obiettivo di valorizzare le specificità regionali: la nuova Passata Extrafine della Toscana Cirio Alta Cucina, che valorizza la filiera agricola locale di Conserve Italia, e i Datterini Gialli di Puglia Valfrutta Granchef. Altra novità sempre in ambito foodservice è la nuova gamma di vegetali in busta Cirio Alta Cucina”.

Inoltre come ormai da tradizione, il pomodoro Cirio Alta Cucina sarà lo sponsor ufficiale del contest “Miglior Professionista Lady Chef” organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana.

Conserve Italia è un Gruppo cooperativo con sede a San Lazzaro di Savena (BO). Leader in Italia nella trasformazione alimentare, associa oltre 14.000 produttori agricoli italiani riuniti in 39 cooperative e lavora circa 600.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali in 12 stabilimenti produttivi (9 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna). Il fatturato consolidato dell’esercizio 2022-23 è di 1,14 miliardi di euro. Conserve Italia dà lavoro in Italia e all’estero a circa 3.000 persone tra addetti fissi e stagionali e detiene marchi storici del made in Italy come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.