I CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN VISITA PRESSO L’ISTITUTO ALBERGHIERO “MALATESTA” DI RIMINI

Il 7 marzo u.s., presso l’Istituto Alberghiero “S.P.Malatesta” di Rimini, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lorella Camporesi e la sua collaboratrice Prof.ssa Barbara Morri, con i docenti e gli studenti hanno ricevuto in visita i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, accompagnati nell’occasione dal Cerimoniale di Stato.

L’atteso evento è stato organizzato come segno di ringraziamento verso i Capitani Reggenti per l’opportunità che è stata data agli studenti di aver collaborato al ricevimento del Presidente della Repubblica italiana, S.E. Sergio Mattarella in Visita di Stato nella Repubblica di San Marino il 6 dicembre scorso.

Per la scuola è stato un momento particolarmente significativo, per il prestigio dell’evento e per l’importante occasione offerta agli studenti di sperimentare un’attività di accoglienza in un contesto di Alto livello.

La colazione è stata preceduta da una visita nei laboratori della scuola e nelle classi.

Le classi coinvolte per il servizio erano composte da alcuni allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ guidati dai loro docenti; per l’accoglienza degli ospiti dalla Prof.ssa Grosso, per il servizio di sala e bar il Prof. Musolino e per la preparazione della colazione di lavoro dal Prof. Zannoni e dal Prof. Rimoli.

La colazione di lavoro è stata allietata durante il servizio da una musica dal vivo di sottofondo eseguita da due studenti dell’Istituto; Celia alla chitarra e Brandon al canto. Il menù, particolare ed elegante, aveva in abbinamento i vini del territorio della Romagna per ogni portata.

Alla fine dell’evento i Capitani Reggenti hanno espresso un partecipato encomio e ringraziamento alla Dirigente, agli studenti e ai docenti per l’invito e per la memorabile ospitalità dimostrata, con l’auspicio di una futura collaborazione.

Rimini, 9 marzo 2024