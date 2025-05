I CARE GIUBILEO 2025: La proposta del Centro Sociale S.Andrea. FRANCESCA CABRINI, santa patrona degli emigrati al Cinema Concordia Giovedì 22 maggio    

Proposto da Centro Sociale S. Andrea

Con la collaborazione degli Istituti Culturali e della Diocesi San Marino-Montefeltro

Sarà presente Donatella Magnani dell’Associazione per l’accoglienza Il Brillio di Rimini

ingresso 5 euro

Per l’acquisto del biglietto on line: www.sanmarinocinema.sm

di persona alla biglietteria del Cinema a partire da trenta minuti prima della proiezione

Info 3371010902 e mail: csandrea@alice.sm

Breve presentazione

FRANCESCA CABRINI

Sinossi

Nei bassifondi di New York, sull’isola di Manhattan, a fine Ottocento Francesca Cabrini e? la prima donna a capo di una missione oltre oceano, in una citta? le cui strade e le cui fogne, a detta degli stessi newyorkesi, sono l’unico luogo di vita possibile per i numerosi orfani. “Siamo partiti per l’America credendo che le strade fossero lastricate d’oro e invece abbiamo scoperto che sono ricoperte di bambini”, cosi? un immigrato italiano scrive in una lettera che muoverà? Papa Leone XIII ad autorizzare la missione della giovane suora. Il coraggio e la ferrea volontà? di non permettere ad alcuno di interferire con i suoi progetti apostolici ed educativi consentono a Francesca Cabrini di superare gli ostacoli politici, culturali ed economici, aprendo nuovi orizzonti di senso e divenendo un faro di speranza.

Durata: 141 minuti

Genere: Biografico

Regia: Alejandro Monteverde

Cast: Cristiana Dell’Anna, Giancarlo Giannini, John Lithgow, David Morse, Romana M. Vergano, Federico Ielapi, Virginia Bocelli