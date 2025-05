I concerti di Filippo Graziani e Ron per celebrare gli 80 anni di Ivan Graziani al Maledette Malelingue Festival a Novafeltria  

Sono trascorsi pochi giorni da quando sulle pagine social di Maledette Malelingue Festival sono apparse le date della quarta edizione del tanto atteso evento in ricordo di Ivan Graziani a Novafeltria ed é già boom di richieste.

La Proloco di Novafeltria, la famiglia Graziani, il Comune di Novafeltria e la Consulta Giovani stanno preparando un’edizione speciale e ricca di importanti novità e promettono un evento davvero imperdibile che coincide con l’anno in cui Ivan Graziani avrebbe compiuto 80 anni.

Meledette Malelingue Festival 2025 si terrà a Novafeltria (RN) sabato 12 e domenica 13 luglio nella meravigliosa cornice del Parco Ivan Graziani e nell’Arena sul Fiume che quest’anno allargherà i suoi spazi fino allo Stadio sul Fiume dove ci sarà un’ampia zona dedicata ai concerti.

“Sarà una vera e propria festa nella festa” promettono gli organizzatori. Entrambe le giornate ospiteranno due concerti di altissimo livello.

Sabato 12 luglio alle ore 21.30 nello Stadio sul Fiume si esibirà il famoso cantautore RON, grande amico di Ivan Graziani nella vita privata e artistica (ricordiamo la realizzazione di Q disc “Canzone senza inganni” insieme a Goran Kuzminac), il quale porterà a Novafeltria una tappa del tour “Al centro esatto della Musica” mentre domenica 13 luglio lo Stadio ospiterà l’attesissima tappa del tour “Ottanta Buon compleanno Ivan” , la festa itinerante in occasione della quale Filippo Graziani insieme al fratello Tommy e ad altri grandi artisti porteranno sul palco i successi di Ivan Graziani e brani meno noti per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo creativo di Ivan.

Un’altra importantissima novità di questa edizione é la collaborazione, curata da Francesco Colafella, con la Scuola Internazionale di Comics e in particolare con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia grazie alle quali il Premio “Il Disegnatore é libero” diventa Premio Nazionale. L’intento é quello di invitare al Festival artisti internazionali e incentivare giovani talenti emergenti nel mondo del fumetto, a sottolineare la grande passione di Ivan Graziani in questo campo.

Riconfermata per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il Club Tenco con lo speciale format “Il Tenco ascolta”, ideato per consentire ad artisti emergenti di farsi ascoltare e giudicare dai membri del direttivo del Club, con la possibilità di essere selezionati per altre iniziative musicali, fino alla più ambita Rassegna della canzone d’autore di Sanremo.

La programmazione delle due giornate del Festival, che avranno inizio il pomeriggio dalle ore 17.00, prevede laboratori didattici, presentazioni di libri, il tutto accompagnato da tantissima musica dal vivo e curiosità che animeranno gli spazi del Festival. Non mancheranno come sempre stand gastronomici con prodotti a km zero e food truck.

Per ulteriori informazioni l’organizzazione invita a consultare le pagine Facebook e Instagram Maledette Malelingue Festival.

Prevendite disponibili su www.liveticket.it/MMF