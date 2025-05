I grandi eventi sportivi danno il via alla stagione di Cesenatico

Triathlon Challenge, Nove Colli e Spartan Race colorano il mese di maggio

Cesenatico, 6 maggio 2025_In questi anni Cesenatico è diventata e si sta affermando sempre di più come città dello sport e il mese di maggio appena cominciato sarà un lungo e scintillante biglietto da visita. Messe in archivio le AIBV Finals di Beach Volley con tantissimo pubblico e oltre 1500 atleti a sfidarsi sotto nella spiaggia libera di Piazza Costa, nel fine settimana appena trascorso Eurocamp ha ospitato il meeeting polisportivo giovanile del CSI con tantissime ragazze e ragazzi. Adesso arrivano tre fine settimana che metteranno Cesenatico al centro dello sporto regionale e non solo: Triathlon Challenge, Nove Colli e Spartan Race.

Il Triathlon Challenge

Domenica 11 maggio Challenge Cesenatico si prepara ad accogliere atleti da tutto il mondo per un evento che promette spettacolo e adrenalina. Il percorso, suddiviso in tre frazioni, è stato disegnato per esaltare le capacità degli atleti e offrire uno scenario suggestivo tra mare e colline romagnole. Ecco nel dettaglio le caratteristiche delle tre prove. La gara prenderà il via dalla spiaggia di Cesenatico, di fronte alla Colonia AGIP e la frazione di nuoto prevede un unico giro di 1,9 km, con il primo cambio di direzione posizionato a metà strada tra la battigia e le barriere frangiflutti. Dopo il nuoto, gli atleti accederanno alla zona cambio in Viale Carducci, da cui partirà il percorso ciclistico di 90 km. Il tracciato si compone di un primo tratto di 10 km, seguito da un anello di 35 km da percorrere due volte e da un segmento finale di 10 km per il rientro a Cesenatico. Il circuito attraversa le colline romagnole, offrendo panorami spettacolari e tratti tecnicamente impegnativi. L’ultima parte della gara si svolgerà su un circuito multilap di 5 giri, per un totale di 21 km interamente pianeggianti. Il percorso si snoda lungo il suggestivo lungomare di Cesenatico, con arrivo e area atleti situati presso la Colonia AGIP su Viale Carducci. Questa frazione rappresenta l’ultima sfida per gli atleti, che potranno contare sul supporto del pubblico lungo tutto il percorso. Challenge Cesenatico 2025 si conferma un evento imperdibile per gli appassionati di triathlon, con percorsi che mettono alla prova resistenza, tecnica e determinazione. In questo stesso fine settimana si terrà anche la Nove Colli Running, con partenza sabato 10 maggio alle 12 dal Porto Canale di Cesenatico: 200 chilometri di sofferenze e di fatica per una gara estrema inserita all’interno del circuito internazionale delle Ultra Maratone (IUTA).

La Nove Colli

Domenica 17 maggio la tradizione del cicloturismo colora le strade di Cesenatico con la 54esima edizione della Nove Colli. La regina delle Granfondo si conferma uno degli appuntamenti clou della primavera per tutti gli appassionati di bici con i suoi formati: il percorso medio, il percorso lungo, laltropercorso e la gravel. Con laltropercorso Nove Colli si è aperta ancora di più a tutti gli appassionati offrendo un tracciato blando, dai ritmi lenti e con la scoperta del territorio al centro dell’esperienza. La scelta gravel invece guarda alla modernità venendo incontro a uno dei trend del momento e riconfermandosi dopo l’esordio del 2024.

La Spartan Race

La manifestazione si svolgerà nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 al Parco di Levante e sulla spiaggia di Cesenatico, dove verranno preparati ed allestiti i percorsi delle competizioni in programma. Previste 4 tipologie diverse di gare: la più impegnativa Hurricane Heat 4 Hours, la Corsa Super su un tracciato di 10 km con oltre 25 ostacoli da superare, la Corsa Sprint adatta a tutti gli atleti su un percorso di 5km con 20 ostacoli, e la Corsa Kids gara ludico-sportiva riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 15 anni, su un percorso ridotto con un numero inferiore di ostacoli. Nella serata di sabato 24 maggio è prevista anche una corsa sprint open in notturna, Sprint 5K Night, ancora più spettacolare.

Le parole del sindaco Gozzoli e dell’assessore Morara

«In questi anni abbiamo lavorato moltissimo sugli eventi sportivi e penso che il mese di maggio che ci prepariamo a vivere ne sia la dimostrazione: partiamo da un punto fermo della nostra tradizione che è la Nove Colli e senza la quale non esisterebbe una bella fetta della nostra tradizione sportiva; accanto alla regina delle Granfondo, Challenge e Spartan Race, due eventi che abbiamo fortemente voluto e che portano a Cesenatico atleti e turisti pescati da un target nuovo e diverso», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Cesenatico negli ultimi anni si sta affermando come destinazione sportiva ogni giorno di più con un’offerta varia che coniuga perfettamente eventi di alto livello, competizione, spettacolarità, ma anche occasione di partecipazione per tutte le fasce di atleti dagli amatoriali ai professionisti, sia di provenienza nazionale che mondiale. Ed è stato proprio questo lo scopo del lavoro di attrazione fatto anche con la DMO: attirare eventi soprattutto a livello internazionale, per creare momenti promozionali che possono far emergere la nostra città, anche in momenti differenti, per ripetere la visita. Il Challenge è alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno e la Spartan Race invece è una realtà ormai consolidata che va a valorizzare anche il Parco di Levante. La Nove Colli è da sempre un fiore all’occhiello della nostra tradizione ma di certo non ci fermiamo a maggio. Tra i tanti eventi in programma, ricordo che dal 2 al’8 settembre, la spiaggia libera di Piazza Costa ospiterà i Mondiali di Beach Tennis», il commento dell’assessore Gaia Morara.

Comune di Cesenatico