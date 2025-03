I Korekanè tornano a Serravalle con uno spettacolo d’improvvisazione teatrale! Sabato 9 marzo va in scena “L’amore non basta”

La rassegna per adulti “occhi sul teatro”, che fa parte della stagione teatrale promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle, chiude con uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Sabato 9 marzo 2024 alle ore 21.00, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “L’amore non basta”; una rappresentazione portata dalla compagnia Korekanè. Al crepuscolo, tra le mura di un attico, quattro anime si scontrano e si svelano. Guido e Anna, amanti ribelli alle convenzioni, e Ludovica e Domenico il cui matrimonio ricorda più un contratto d’affari. Una verità inattesa illumina una notte di tensioni, rivelando che, a volte, l’amore è solo la facciata di giochi ben più intricati. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm. Il costo del biglietto intero è di 12€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 10€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione “Abbonamento a 4 spettacoli”, ovvero 4 biglietti interi al prezzo di 40€. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm. Vi aspettiamo numerosi!