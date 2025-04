I pionieri nello studio dell’Intelligenza Artificiale ospiti del ciclo d’incontri lab aperto di Rimini. Il 29 aprile, il 5 e il 21 maggio gli ultimi incontri

Che sia una rivoluzione non è certo una novità, quello dell’Intelligenza Artificiale è un cambiamento tecnologico epocale, del tutto simile all’avvento del web. Per conoscerne meglio le opportunità, oltre ai rischi, il Laboratorio Aperto Tiberio di Rimini ha organizzato una serie di workshop e incontri dedicati proprio all’IA, con alcuni esperti di fama internazionale.

Ospite del workshop di ieri, dal titolo ‘Leadership ai tempi dell’Intelligenza Artificiale, tra anarchIA e tecnologIA’, Beppe Carrella, uno dei pionieri dello studio dell’Intelligenza Artificiale in Italia, che al tema dedica anche libri da anni.

L’iniziativa fa parte degli eventi del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, organizzati dal Comune di Rimini e dalla società benefit Fattor Comune, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Percorsi come crescita, condivisione e innovazione e gli incontri formativi, che hanno messo al centro temi cruciali come il futuro del lavoro, l’innovazione digitale e l’inclusione.

Tra i protagonisti anche Diego De Simone, imprenditore, formatore e autore, che all’IA ha dedicato un intero ciclo di incontri, dal titolo ‘Intelligenza Artificiale per il tuo lavoro: dalla teoria alla pratica insieme’. In tre incontri De Simone ha guidato i partecipanti in un’esperienza formativa intensa, concreta e interattiva.

Oltre a questi incontri, il programma ha ospitato numerosi eventi sull’Intelligenza Artificiale applicata alla grafica, alla gestione del tempo, alla creazione di contenuti e ad altri temi fondamentali per chi vuole affrontare l’evoluzione tecnologica da protagonista.

I prossimi tre incontri si terranno il 29 aprile, il 5 e il 21 maggio. Per aggiornamenti e per il calendario degli eventi ancora in programma: https://laboratorioapertoriminitiberio.it/incontri-formativi/

Comune di Rimini