I Vigili del Fuoco di Rimini festeggiano la Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale

Anche quest’anno, come da storica tradizione, i Vigili del Fuoco di Rimini hanno voluto rendere omaggio alla propria Patrona con una cerimonia tenutasi presso la Sede Centrale di Via Varisco: il 4 dicembre rappresenta infatti per i pompieri di tutta Italia una giornata particolare, dedicata certamente ai festeggiamenti della “Santa Barbara” ma anche al ricordo di quanti non ci sono più. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo di Gabinetto Dott.ssa Immacolata Delle Curti, in rappresentanza del Prefetto di Rimini, il Vescovo della Diocesi di Rimini S.E. Nicolò Anselmi, unitamente ad una nutrita rappresentanza di Autorità civili e militari, tra le quali la Capitaneria di Porto che, unitamente ai VV.F., festeggiano la Patrona. Presenti anche numerosi familiari del personale operativo per condividere questa particolare data con i propri cari. Come di consueto, la celebrazione è iniziata in prima mattinata con il ricordo dei caduti in servizio dei Vigili del Fuoco di Rimini, ad onore dei quali è stata deposta una corona di alloro presso il monumento ad essi dedicato nel piazzale di accesso alla caserma, voluto e realizzato proprio dal personale operativo stesso. Subito dopo si è voluto omaggiare tutte le Autorità intervenute con lo svolgimento di un saggio professionale tecnico-interventistico nel piazzale interno della sede. Particolarmente sentita e partecipata è stata infine la celebrazione eucaristica tenutasi da S.E. Anselmi presso l’autorimessa della caserma, opportunamente allestita allo scopo dal personale operativo del Comando. Alla fine della giornata di festa il Comandante Piergiacomo Cancelliere ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dell’evento. “Sono particolarmente felice per come si è svolta la giornata, ma soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di condividere questo giorno speciale con tutte le Amministrazioni Civili, Militari e Religiose, a testimonianza dell’unità di intenti che ci vede tutti impegnati 365 giorni l’anno per il bene di questo territorio, ognuno secondo le proprie competenze. Mi piace pensare che questa folta partecipazione sia figlia dello spirito collaborativo che, come Vigili del Fuoco, mettiamo a disposizione di tutti gli Enti e le Amministrazioni locali. Colgo pertanto l’occasione di dire grazie di cuore a tutti gli intervenuti, in primo luogo la Prefettura, ovvero nostra “guida materiale” che ci supporta giornalmente in molteplici attività, nonché la Diocesi di Rimini, per il graditissimo intervento del nostro Vescovo, la nostra “guida spirituale”. Un altro grazie particolare va al Comandante della Capitaneria di Porto Giorgia Capozzella, per la preziosa collaborazione al nostro fianco per la riuscita dell’evento”.

Vigili del Fuoco Rimini