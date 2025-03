Icaro Brescia vs NTS Informatica Basket Rimini: Penultimo turno di campionato 2024-2025

Con solo due turni rimasti alla conclusione della stagione, NTS Informatica Basket Rimini si prepara ad affrontare una sfida cruciale contro Icaro Brescia domenica 23 marzo alle ore 15:00 presso la Palestra Ugolini di Brescia. La partita si preannuncia decisiva per concludere la stagione in modo onorevole, in un campionato che ha visto una forte competitività fino all’ultima giornata.

A seguito della sconfitta di D Junior Team Banco di Sardegna a Livorno, Rimini mantiene saldamente il terzo posto in classifica, nonostante la pressione degli ultimi incontri. La lotta per le prime posizioni sembra ormai decisa: Parma, che deve recuperare ancora due partite, ha ormai un vantaggio incolmabile, mentre Seregno ha quasi assicurato il proprio posto in cima alla classifica grazie alla sua doppia trasferta in Sardegna.

Con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte, NTS Informatica Basket Rimini affronta Brescia, che si trova con un record di 6 vittorie e 6 sconfitte. La partita di domenica rappresenta una grande occasione per chiudere il campionato con una nota positiva. Un’ulteriore vittoria contro Brescia, dopo il successo ottenuto nel torneo Valpantena in precampionato, sarebbe un traguardo morale molto importante per la squadra, per continuare a lottare con determinazione fino all’ultimo.

L’equilibrio tra le due squadre è evidente: Brescia realizza una media di 57,8 punti a partita mentre subisce 52,4, mentre Rimini segna 56,1 punti e ne concede 51,4. Un confronto che si preannuncia quindi molto equilibrato, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Nel ranking dei migliori 50 marcatori del torneo, Brescia vede ben quattro giocatori nella top 25: Binetti, Bombardieri, Virgadaula e Belloli. Dall’altra parte, NTS Informatica Basket Rimini punta tutto su Kevin Giustino, che occupa il 4° posto della classifica con una media di 28 punti a partita. Rimini può contare anche sulle prestazioni di Loperfido, Acquarelli, Pellegrini e Ladson, che contribuiscono costantemente al risultato della squadra.

L’impegno e la determinazione saranno fondamentali per ottenere un risultato positivo, in attesa dell’ultimo appuntamento della stagione. NTS Informatica Basket Rimini non ha intenzione di mollare e darà tutto per chiudere al meglio questo campionato.