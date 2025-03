Identificato il cadavere rinvenuto a Bellaria Igea Marina: si tratta di un clochard romeno di 65 anni

Le indagini condotte dai carabinieri sul corpo trovato mercoledì in un’ex colonia abbandonata di Bellaria hanno portato all’identificazione della vittima. Si tratta di un cittadino romeno di 65 anni, che da tempo risiedeva in Italia, spostandosi tra diverse province dell’Emilia-Romagna.

Il corpo è stato scoperto intorno a mezzogiorno di martedì da un passante impegnato in una corsa, il quale ha subito allertato le forze dell’ordine. L’ispezione cadaverica, realizzata dal medico legale nella serata dello stesso giorno, ha confermato l’ipotesi iniziale dei carabinieri: il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, legate a patologie preesistenti che affliggevano l’uomo.

Le autorità stanno continuando a raccogliere informazioni per ricostruire gli ultimi giorni di vita del 65enne, che aveva trovato riparo tra le strutture fatiscenti di via del Bragozzo.